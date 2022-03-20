По данным Департамента миграции, в Вильнюсском регистрационном центре было зарегистрировано больше всего беженцев - 8 356, еще 2 622 – в Алитусском, 1 404 – в Клайпедском и 1 248 – в Мариямпольском миграционном центре. В Каунасском регистрационном центре зарегистрировано 1 284 беженца из Украины, в Шяуляйском - 1 047, еще 7 667 человек зарегистрированы в 10 территориальных подразделениях Департамента миграции.

Только за последние сутки зарегистрировано 1 603 беженцев, в том числе 670 несовершеннолетних.

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Большинство из них, более 23,2 тысяч, обратились за временным видом на жительство по гуманитарным причинам, почти 500 пользуются безвизовым режимом, 56 обратились за национальной визой, а еще девять попросили убежища в Литве.

По данным ООН, с начала войны в Украине страну покинули около 3,3 млн граждан.

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