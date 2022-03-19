Глава МИД: ряд российских СМИ рассматривают возможность обосноваться в Литве

Радио "Свобода" заявила об отрывающемся в Вильнюсе офисе, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что и другие действовавшие ранее в России СМИ рассматривают возможность обосноваться в нашей стране.

"Я знаю, что есть представители и других СМИ в Литве, однако об этом будет заявлено только после того, когда они выберут, оставаться ли здесь работать на постоянной основе", – заявил министр журналистам в пятницу.

Об этом он сказал после встречи с норвежской коллегой Анникен Хюитфельт, на которой обсуждалась помощь Украине, ситуация с безопасностью в регионе, двухстороннее сотрудничество.

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По словам Ландсбергиса, Литва останется открытой для всех свободных СМИ, диссидентов, представителей оппозиции, если они ищут "безопасное место для жительства и работы".

В четверг "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, англ. RFE/RL) сообщило об открытии офисов в Литве и Латвии.

В них будут работать журналисты из российских и белорусских офисов, поскольку в этих странах было решено остановить работу по причине введенных в отношении средств массовой информации ограничений из-за активизации вторжения России в Украину.

Глава литовской дипломатии выразил надежду на то, что в Литве журналисты из Киева, Минска и Москвы смогут продолжать свою работу, говорить о том, что происходит в их странах.

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