С трудом выбравшийся из кошмара солдат Нацгвардии: если нас одолеют, следующими на очереди будете вы Delfi из Украины

Валерий Боровик, боец ​​роты специального назначения Национальной гвардии Украины, воюющей с российской армией, рассказал Delfi о своей службе подвергшейся агрессии Украине.

В мирное время мужчина возглавлял Украинский альянс "Новая энергия" - работа касалась энергетики, космоса и оборонной промышленности. Но когда на страну напали враги, он взялся за оружие.

Национальная гвардия отличается от Вооруженных сил тем, что гвардия может действовать внутри страны во время внутренних конфликтов. Но с началом войны и введением военного статуса и Нацгвардия, и Вооруженные Силы объединяются - все воюют с врагом.

Еще до объявления войны Нацгвардия совместно со СБУ и Главной разведкой уже уничтожила группы российских диверсантов. Нацгвардия участвует в боях с 2014 года, когда Россия захватила восточную часть страны и Крым.

В. Боровик хотел по-другому использовать генштаб, однако не хотел служить без оружия. Сам попросился в воюющее подразделение. "Несколько дней назад мы выехали на подкрепление, и в это время вылетело около полутора тысяч российских десантников. Произошло очень серьезное столкновение. Мы попали под артиллерийский огонь, координируемый двумя беспилотниками. Мы можем их сбивать, и в этом нам помогают наши литовские друзья", — сказал солдат.

После мощного артиллерийского обстрела друзья нашли раненого Валерия в убежище. "Если бы не шлем, мы бы сейчас не разговаривали. Шлем все выдержал", — сказал он. Затем они спрятались в яме рядом с бывшим гаражом для ремонта автомобилей. Пока русские заряжали пушки, солдаты небольшими группами выбирались из этого кошмара.

Солдаты, спасшиеся от этого ужаса, тут же получили новую задачу — отбить позиции. "Нападали самые сильные наши ребята. Мужчины, которые были на войне восемь лет. Такому бы позавидовали американцы, французы и т. д., — сказал солдат. - Они обыграли русских, заняли позиции и успешно удерживают их по сей день. Вчера мы снова были там, видели, как работают наши "Грады". Это очень красиво", — сказал В. Боровик.

Украинские военные не жалели добрых слов для литовцев, особенно восхищались Саулюсом, которого называли самым мужественным.

"Давайте посмотрим правде в глаза, это не ваша война, это наша война. Но вы же понимаете, что это и ваша война в Европе. Если они победят нас, следующими на очереди будете вы. Литва, Латвия, Эстония, Польша - сто процентов. Это точно. Человек сумасшедший, я говорю о Путине, — сказал Боровик. - Литовцы присылают нам дроны, компьютеры и даже кладут шоколад и орехи. С помощью литовцев запускаем производство украинских дронов. Дроны, которые спасут жизнь и мне, и людям нашего подразделения. Мы отработаем каждую вашу копейку, наша цель — защитить наши жизни, нашу страну", — заявил украинский солдат.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!