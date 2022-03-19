Для голодных животных в Украине - полные еды грузовики из Литвы: каждый может помочь достичь благородной цели

Писательница и журналист Фауста Мария Лещяускайте отмечает, что животные редко становятся приоритетом во время войны. Но война страшна не только для человека, но и для животного, которое он приручил и за которое несет ответственность. Поэтому она поставила перед собой цель пригласить всех, кто хочет внести свой вклад в лучшую жизнь украинских животных, в течение недели собрать полный грузовик еды и других предметов первой необходимости.

"(...) Я думаю, что мы, люди, несем ответственность за животных, потому что мы решили для себя, что они нужны нам в нашей жизни. И животному тоже страшно. Страшно, когда взрывы вокруг, когда умирают хозяева или оставляют их, когда люди кричат, когда есть нечего. Для них это также неописуемо ужасное время", — говорит Ф. М. Лещяускайте.

Люди, которые собирают помощь в Украине, благотворительные организации,- все они неоднократно повторяют, что больше всего на данный момент не хватает кормов для животных: кошек, собак, птиц, грызунов.

"Говорили, что для самих себя еды они немного имеют, а для животных почти нет. Мы обсуждали эту идею пару дней, а потом решили: делаем. У меня самой есть две собаки из приюта, которых кто-то бросил на улицу умирать. Мы не могли отказать в помощи", — говорит Ф. М. Лещяускайте.

Помощь собирается до вечера среды, 23 марта.

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