19 марта существенных осадков не ожидается. Ночью в западных районах местами сформируется туман. Самая низкая температура ночью 0–5 мороза, в восточной части страны местами 6–8 градусов со знаком минус, на побережье около 1 градуса тепла, самая высокая температура днем - 5–10 градусов тепла.
20 марта без осадков. Ночью местами ожидается туман. Температура воздуха ночью - от 4 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем - до 8–13 градусов со знаком плюс.
21 марта без осадков. Температура ночью 0–5, местами до 7 градусов мороза, днем воздух прогреется до 10–15, на взморье - до 7–9 градусов тепла.
22 марта без осадков. Температура ночью 0–5, местами до 7 градусов мороза, днем воздух прогреется до 11–16, на взморье - до 7–9 градусов тепла.
23 марта без существенных осадков. Температура воздуха ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем потеплеет - до 11-16 градусов, в западных районах местами ожидается 7-10 градусов тепла.
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