Начиная войну Путин не учел как минимум двух вещей: у него ничего не получится

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "более чем когда-либо убежден" в том, что Путин потерпит неудачу. Выступая в пятницу ​​на конференции шотландских консерваторов в Абердине, Джонсон выразил уверенность, что у Владимира Путина в Украине ничего не получится.

"У него ничего не получится, — сказал Джонсон, — потому что в своем провальном проекте в Украине он не оценил героизм украинцев и готовность сражаться". "Он не оценил единство Запада. Среди прочего, он не оценил страстную готовность народа этой страны оказывать помощь". Украине будет предоставлено больше оборонительного оружия, чтобы защититься от "безжалостных бомбардировок", добавил премьер. Статьи по теме: Воюющий в Украине литовец: после засады из 90 человек нас осталось трое Война в Украине. Бои в Мариуполе, 23% украинцев стали военными беженцами Европейский Союз (ЕС) выделил второй транш помощи Украине. Европейская комиссия объявила в пятницу, что в Брюсселе было выплачено 289 миллионов евро. На прошлой неделе стране было переведено 300 млн евро. Всего у ЕС есть 1,2 миллиарда экстренных кредитов. Остальные 600 млн евро поступят в Украину в конце этого года. Ожидается, что эти средства в первую очередь будут способствовать экономической и финансовой стабильности Украины. По данным Sky News, с начала войны с Россией в столице Украины Киеве погибли 222 человека. По данным администрации, в это число входят 60 гражданских лиц и четверо детей. В пятницу утром в Киеве снова прогремели взрывы, в результате которых погиб один человек, 19 пострадали, было повреждено больше зданий. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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