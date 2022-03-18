Сколько литовских депутатов уступили свои квартиры в гостинице беженцам из Украины

8 депутатов передали беженцам из Украины свои квартиры в депутатской гостинице. Эту информацию Delfi подтвердила представитель парламентской канцелярии Юсте Радзявичюте–Лаугалене.

Первым об этом сообщил портал lrytas.lt.

Свои квартиры беженцам уступили Пятрас Гражулис, Миндаугас Пуйдокас, Юргита Шюгждинене, Юстинас Урбанавичюс, Викторас Пранцкетис, Юргис Разма, Андрюс Мазуронис и Томас-Витаутас Раскявичюс.

Этот список еще может пополнится, поскольку 18 марта - последний день, когда депутаты могут обратиться в секретариат и сообщить о своем намерении временно передать квартиру беженца.

Кроме того, в гостинице есть 9 пустых квартир, которые будут переданы беженцам.

Всего в гостинице проживают 62 депутата.

В среду сообщалось, что правление парламента разрешило поселить в парламентской гостинице беженцев из Украины.

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