Источники: Литва объявила персонами нон грата 4 работников российского посольства

По данным источников Delfi, Литва высылает четверых работников российского посольства.

Четверо работников российского посольства объявлены персонами нон грата в Литве.

В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, такой статус в отношении работников посольства принимающая страна может объявить в любое время (не только тогда, когда работник прибывает в страну) и без объяснения причин. Чаще всего таких дипломатов отзывают на родину, поскольку они не могут выполнять свою работу.

Поскольку работники посольств защищены дипломатическим иммунитетом от административной и уголовной ответственности, объявление персоной нон грата является своеобразной формой наказания. Так избавляются и от дипломатов, которых подозревают в шпионаже.

Указано, что Литва приняла такое решение в солидарность с Украиной, столкнувшейся с беспрецедентной военной агрессией со стороны России.

"Литва осудила военную инвазию России и выразила полную поддержку Украине, которая сейчас воюет в начатой в отношении суверенного государства жестокой войне. Российские спецслужбы принимают активное участие в планировании и осуществлении военной инвазии в Украину, представляя угрозу не только для Украины, но и для безопасности Литвы. Российские военные действия против мирных граждан, гражданских объектов, больниц, школ, роддомов, культурных объектов - это военные преступления и преступления против человечества.

Литва призывает Россию вернуться в рамки международного права, остановить кровавую войну и мучения жителей, вывести оккупировавшую землю армию со всей территории Украины", – сказано в сообщении МИД.

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