Глава МИД Литвы: стратегия обороны НАТО на восточном фланге должна быть переписана

Россия продолжает войну в Украине, и оборонная стратегия НАТО на восточном фланге должна быть переписана, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Вся оборона восточного фланга должна быть переписана, и я благодарен генеральному секретарю НАТО за то, что эти планы пересматриваются", - сказал министр журналистам в пятницу.

"Мы ожидаем быстрого решения", - добавил он.

По словам главы внешнеполитического ведомства Литвы, еще до войны России в Украине меры сдерживания были достаточными, потому что не ожидались такие агрессивные действия Москвы, какие имеют место сейчас.

И все же Россия пересекла все "красные линии", - сказал министр.

Ландсбергис сказал это после встречи в Вильнюсе с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт, на которой обсуждались помощь Украине, ситуация с безопасностью в регионе, двустороннее сотрудничество.

Во время встречи также шла речь и о дальнейших санкциях для России.

"Мы говорили о дополнительном давлении на Россию и мы рады, что Норвегия присоединилась к санкциям Европы. Мы надеемся, что в дальнейшем будут приняты дополнительные решения, и Евросоюз с Норвегией будут делать это сообща", - сказал глава МИД Литвы.

Министр ИД Норвегии назвала начатую Россией в Украине войну "бессмысленной" и в один голос с Западом призывает Москву ее прекратить.

Хюитфельдт в Литве также побывала в центре регистрации беженцев из Украины и сказала, что Норвегия тоже поможет украинцам.

"Мы переместим 5 тыс. беженцев в Норвегию, преимущественно из Молдовы (...) Норвегия также предоставит гуманитарную помощь в размере 200 млн евро", - сказала глава норвежской дипломатии.

Она также сказала, что встретилась с проживающей в Литве лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Россия в конце февраля вторглась в Украину и начала войну, с начала которой из этой страны уже уехало более 3 млн человек.

В связи с ростом угроз безопасности в регионе дислоцированные в Литве военные единицы НАТО укреплены дополнительными военными контингентами из других стран, в том числе и из Норвегии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!