В Литве ограничена сумма наличных в евро, которую можно вывезти в Россию и Беларусь

Литовская таможня информирует, что как физическим, так и юридическим лицам запрещено продавать, давать, передавать или экспортировать евро в Россию и Беларусь даже если предоставляется декларация о наличных средствах. Также ограничивается сумма наличных в евро, которую можно вывезти для личных нужд.

Исключение касается лишь нескольких случаев:

1) дипломатических ведомств и консульских отделов или международных организаций в Беларуси и России, которые по международному праву пользуются иммунитетом, для официальных целей;

2) физических лиц и людей которые с ними едут в Беларусь или Россию, деньги для личных нужд. Физические лица, которые едут в Беларусь или Россию для личных нужд могут везти не больше 60 евро наличных на человека.

Такая же сумма наличных для личных нужд полагается и работникам компаний (например, водителям). Вывоз наличных в другой валюте не ограничивается.

Если таможня обнаружит, что человек везет больше наличных, чем разрешено, то декларация наличных не будет оформлена, а человека вернут в Литву весте с деньгами.

За нарушение действующего порядка грозит административная ответственность.

Вывоз евро в Россию и Беларусь ограничен в ранках осуществления регламента Совета.

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