Специальный эфир Delfi: обстрел Киева, от бомбежки из Харькова в Вильнюс, и как работают терроборна с разведкой

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В результате обстрела микрорайона в Подольском районе Киева в пятницу погиб человек, пострадали 19 человек, среди которых 4 детей. Прямое включение из Киева.

Журналист Delfi Айнис Гурявичюс и фотограф, оператор Домантас Пипас отправились в Украину, где встретились, общались и перемещались во время дежурства с бойцами территориальной обороны и военными из взвода разведки с большим опытом службы.

Об этом в их специальном репортаже. Алёна Енько из Харькова с дочкой добралась на машине до Вильнюса. О ситуации в городе и дороге беженца — разговор в студии Delfi. Ведущий — Дмитрий Семенов

Новости — Анжела Бубеляк Начало эфира в 13.00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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