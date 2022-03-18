Радио Свободная Европа открывает свой офис в Литве

Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) сообщает об открытии офиса в Литве.

"Хочу поблагодарить министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса за помощь Литвы журналистам RFE/RL и координирование открытия нашего офиса в Вильнюсе. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в обеспечении региона реальной информацией", – писал в твиттере президент RFE/RL Джейми Флай.

Об открытии офиса RFE/RL в Литве сообщает и МИД нашей страны.

"Поскольку в России нарастает расправа со свободными СМИ, сегодня с Джейми Флаем мы договорились, что RFE/RL вскоре откроется в Вильнюсе. Это немного светлых новостей в темный период. Наши обязательства перед свободой СМИ и защитой журналистов необычайно важны", – цитируются в твиттере слова Ландсбергиса.

МИД сообщает, что в вильнюсский офис Радио Свободной Европы переберуться работники радио, которых выдворили из Беларуси.

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