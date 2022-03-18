В Литву бегут тысячи россиян и белорусов, готовят упрощенный порядок трудоустройства

В Украине продолжается война, между тем Литва готовиться к принятию тысяч граждан Беларуси и России, которые не одобряют действия своих властей и покидают родину. Больше всего среди них специалистов, работающих в сфере ИТ, сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. По ее словам, большое внимание уделяют специалистам из Украины.

"Основная весть - в Литве растет община профессионалов, приезжающих из России и Беларуси, эти люди не одобряют режимы, мы хотим сказать, что эти люди могут чувствовать себя здесь в безопасности", – сказала Армонайте. Она сказала, что жители Литвы не должны беспокоиться в связи с этой миграцией.

"Приезжающие сюда люди проверены ответственными ведомствами", – сказала министр.

Некоторым из них, по словам Армонайте не удается открыть счета в наших банках.

"Ситуация чувствительная, поэтому я не хочу называть названия конкретных компаний, но мы можем говорить о тысячах профессионалов, которые едут в Литву, находятся на пути сюда", – сказала она.

Что касается украинского бизнеса, тут ситуация иная – есть льготы для людей, которые работают в Литве, но платят налоги в Украине.

"Мы не побуждали бизнес к переезду, напротив, хотели, как можно больше помощи оказать людям, которые борются за свободу своей страны. Что удалось сделать, так у Министерства экономики была идея изменить законы, чтобы фрилансеры могли приехать сюда, в основном это женщины, работать здесь, а налоги платить в Украине. Сейчас с Минфином готовят такое решение (...), их освободят от уплаты подоходного налога", – сказала Армонайте.

По ее словам, есть еще один вариант – но для этого нужно принять больше поправок к законам – чтобы и те работники, у которых нет контракта, "кто работает гибко, могли бы по желанию платить налоги в своей стране".

"Более того, парламент вскоре будет голосовать по вопросу компенсаций на переезд для компаний, в которых работают квалифицированные специалисты и которые будут искать их", – сказала министр.

Компания могла бы получить до 5000 евро на поиск работников и 3000 евро на переезд работника.

По словам министра, сейчас работают и над другими вопросами, например, решается вопрос временного продления работы в Литве некоторых украинских компаний.

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