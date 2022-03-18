Коронавирус в Литве: 5384 новых случая и 7 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 5384 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 7 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки 4 524 случая были первичным заражениями, 852 – вторичнымм и восемь пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1341 человек, на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 67 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 985 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,7 тыс. человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 2183 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 46,6%.

Статьи по теме: Вскоре в Литве могут пересмотреть карантинные ограничения, поднимут и вопрос масок

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса были привиты 69,7% жителей.

5 скончавшихся от коронавируса за последние сутки были старше 90 лет, двое принадлежали возрастной группе 80-89 лет. Четверо из скончавшихся были не привитыми.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!