LTG Cargo остановила движение своих вагонов в Беларусь и Россию

В ответ на продолжающуюся российскую агрессию против Украины компания государственных "Литовских железных дорог" по перевозке грузов LTG Cargo остановила движение всех принадлежащих ей вагонов в Беларусь и Россию, а также их транзит через эти страны.

ЛЖД сообщила, что с целью подготовки к зерновому сезону и защиты интересов литовских клиентов также остановлена отправка принадлежащих LTG Cargo и сданных в аренду клиентам вагонов для перевозки зерна и минеральной продукции из Литвы по всем направлениям, за исключением Латвии и Эстонии.

Между тем клиентам, которые перевозят грузы частными вагонами, LTG Cargo рекомендует взвесить риски и воздержаться от транспортировки грузов по этим направлениям.

LTG Cargo еще раньше обратилась к Российским железным дорогам и к Белорусской железной дороге с требованием срочно вернуть ее вагоны, включая следующие транзитом. Компания ЛЖД утверждает, что заметила, что в эти дни вагоны начали движение в Литву.

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