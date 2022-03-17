Лилия покинула Харьков после 5 ночей, проведенных в подвале, дочь осталась на родине

В ресторанах группы Amber Food работают больше 120 граждан Украины. Все они так или иначе столкнулись с ужасами войны, сказал директор группы Гедиминас Балнис. С начала войны в компании трудоустроились 6 человек, еще столько же - уехали в Украину защищать свою родину.

"Мы очень надеемся, что они вернутся живыми и здоровыми", – сказал Балнис. Журналист общалась с двумя работницами ресторана Sugamour, приехавшими в Литву после начала войны.

Кондитер Лилия Лынник из Харькова приехала в Литву в начале марта. Она уже раньше договорилась о работе в Sugamour, но война ускорила процесс переезда.

"Когда начались бомбардировки, я была у дочери. Все началось в 4 ч. утра, это было как в фильме", – сказала 52-летняя Лилия.

Она с дочерью провела в подвале дома 5 суток, выходила только за едой и проверить, все ли живы. Все необходимые для трудоустройства документы остались на работе, из-за бомбардировок женщина не рисковала и не поехала за ними, уехала с тем, что у нее было.

"Даже домой не смогла попасть. Литовцы сказали, чтобы я не искала эти документы, важно только думать о безопасности. Вот я так с сумкой через плечо, пешком пошла на вокзал. А там - толпа. Все боятся. Поезда переполнены. Кое-как нашла себе место в уголке, и мы поехали в сторону Польши. До границы ехали 4 суток. Только на границе я провела 12 часов", – рассказала она.

"Я могла выбирать – остаться в Польше или ехать в другую страну. Литва мне предложила такую же безопасность, как Германия и Болгария, но Sugamour дал мне возможность работать. А мне это было нужно больше всего. Когда работодатель понял, что я не могу выехать из Польши, за мной приехали и привезли в Литву", – радовалась Лилия.

Ее дочь осталась в Харькове. Она только что вышла замуж, ее муж ушел воевать. Лилия считает, что дочь ей ничего не говорит но собирается воевать.

Дом Лилии пока цел, но это ее не очень волнует. "Мы должны были открыть стары, построенный в советское время бассейн, реконструировали его. Мы так радовались, гордились... Но его разрушили еще до моего отъезда из Харькова. Как и городские парки. И здания... Но мы все отстроим. Не в первый раз, отстроим и сейчас", – сказала женщина.

Ольга Ротар из Одессы тоже уже раньше договорилась о работе в группе Amber Food, ждала визу.

"Война уже началась, когда мне позвонил представитель компании и сказал, чтобы я не медлила, чтобы уезжала, потому что могут атаковать и Одессу, – рассказала 33-летняя украинка. – Были предупреждения о воздушных налетах, мы уже прятались в подвалах, когда включали сирены, но нападений удавалось избежать. По улицам ездили танки, но наши".

Ольга сразу же отправилась на вокзал. Поезд во Львов был переполнен, люди были в коридоре. Ольга рассказала, что услужливый проводник предложил ей сесть на накрытое пледом ведро. К лежачим местам стояли очереди. Люди надеялись хотя бы немного поспать. Во Львове Ольга пересела на автобус, но последние 15 км до границы с Польшей шла пешком.

"В центре беженцев я увидела волонтеров из Катовице, где живет и работает мой знакомый. Так я попала в Катовице. Мне хотелось лишь принять душ, постирать одежду и выспаться. Из Катовице я поехала в Варшаву, меня поселили у волонтеров, которые дали мне одежду и чемодан. На следующий день я уехала в Вильнюс, приехала сюда 8 марта", – рассказала Ольга.

В Украине у нее осталась мать, семьи брат и сестры. Все они живут в деревне в 40 км от Одессы.

"Они боятся, особенно за детей. У мамы слабое здоровье. Надеюсь с ними все будет хорошо", – Ольга каждый день общается с родственниками.

В ресторане Sugamour она не сразу начала работать. Сначала ей потребовалась помощь психологов. На этой неделе она уже работает на кухне. Ольга надеется, что война долго не продлиться, и что победа будет за Украиной.

"Конечно, все понимают, что после такой войны долго будет нелегко, но мы, украинцы - крепкий народ – восстановимся, отстроим новую Украину. И по-человечески станем проявлять больше эмпатии", – сказала Ольга.

Директор Amber Food Балнис сказал, что компания намерена трудоустроить еще как минимум 100 беженцев из Украины. Работу предлагают пиццамейкерам, поварам, кондитерам, официантам.

"Мы не требуем какой-то квалификации. Мы переделали кассы так, чтобы можно было их использовать на разных языках. Позаботились об идентификации работников, которые не говорят по-литовски. Мы примем всех, кто хочет работать", – сказал он.

Компания заботится о проживании и быте беженцев из Украины, помогает им привезти в Литву близких.

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