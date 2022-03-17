Парламент Литвы единогласно высказался за создание бесполетной зоны над Украиной

Парламент Литвы призывает ООН немедленно предпринять необходимые действия для обеспечения бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить массовую гибель мирного населения.

Об этом сказано в принятой 17 марта парламентом резолюции "Об активных мерах о обеспечению безопасности мирного населения и критической инфраструктуры в Украине".

За этот проект, представленный от имени группы депутатов вице-спикером Паулюсом Саударгасом, единогласно проголосовали 100 депутатов.

Этот документ - обращение к парламентам демократических стран с призывом о подготовке пока технических мер для обеспечения бесполетной зоны. Целью стран было бы "открытие гуманитарных коридоров на территории Украины в первую очередь с помощью механизма ООН или коалиции стран, которые захотят принять в этом участие, чтобы мирные жители могли безопасно покинуть территории, незаконно занятые Россией в ходе военных действий, и чтобы защитить гуманитарные конвои; а над вышеупомянутыми территориями и над украинскими АЭС и ядерными могильниками была объявлена бесполетная зона.

В резолюции отмечено, что объявление бесполетной зоны позволило бы миротворцам ООН обеспечить гуманитарные коридоры и безопасность АЭС.

Литовские депутаты призывают парламенты других демократических стран призвать правительства своих стран объявить дополнительные санкции в отношении России и Беларуси

Парламент призывает демократические страны закрыть свои аэропорты и порты для самолетов и судов России. Страны ЕС призывают бойкотировать сербские авиакомпании, пока они не прекратят полеты в Россию.

В резолюции предлагают ввести вторичные санкции для стран, физических и юридических лиц, которые попытаются обойти санкции ЕС.

Парламент Литвы также призывает поддержать армию Украины.

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