Коронавирус в Литве: 6104 новых случая, 12 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6104 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 5118 случаев были первичным заражениями, 980 – вторичнымм и шесть пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1384 человека, на несколько меньше, чем сутками ранее, из них 61 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз 980 000 человек, от этой болезни умерло 8700 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 2203,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 47,3%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

Один из скончавшихся относился к возрастной группе 40-49 лет, он не был привитым, оставшиеся летальные исходы - в группе старше 60 лет, полностью привитыми были трое из них.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!