В Литве продолжают работать магазины российской сети Mere

Российская сеть Mere уже закрыла свой первый магазин в Великобритании, где у нее неважно обстояли дела и до инвазии в Украину и остановила расширение (планировалось открыть 300 магазинов), пишет портал vz.lt.

Во Франции, где Mere намеревалась расширяться, мэр Тьенвиля сообщил, что блокирует открытие магазинов этой сети.

В Литве действуют 19 магазинов Mere – в Каунасе, Клайпеде, Шяуляе, Паневежисе, Шальчининкае, Тельшяе, Йонаве, Алитусе, Мариямполе, Мажейкяе, Таураге, Юрбаркасе, Кретинге и Шилуте.

Санкции введены и в отношении некоторых граждан России, но владельцев этой сети они пока не коснулись.

"Деятельность этой компании в Литве можно было бы ограничить, если бы в ЕС запретили работу всех компаний российского капитала", – сказали vz.lt в МИД Литвы.

Mere принадлежит российской компании "Светофор", руководство которой находится в Красноярске, магазины работают в России и других странах.

В Литве для управления магазинами Mere учреждена компания Valientė.

Главы сети не комментируют, как изменился поток покупателей в их магазинах после 24 февраля, когда Россия напала на Украину.

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