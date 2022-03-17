Премьер-министр Литвы: да, я готова ехать в Киев

Дайнора Панкуне ru.DELFI.lt

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил всех друзей Украины приехать в Киев, чтобы выразить поддержку перед лицом войны. По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, она готова ехать в Украину. Правда, пока нет точной информации о том, будет ли этот визит и когда.