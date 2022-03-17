Правоохрана арестовала 170 объектов недвижимости, связанных с главой администрации Каунасской мэрии

Прокурор арестовал 170 объектов недвижимости, связанных с главой администрации Каунасского самоуправления Вилюсом Шиляускасом, которого подозревают во взяточничестве.

"Общая стоимость арестованных объектов на данный момент выражена в семизначной цифре", – писала в социальной сети фейсбук 17 марта Служба спецрасследований.

Правоохрана подозревает, что Шиляускас взял взятку в размере 140 000 евро у главы Autokaustа Юозаса Кряучюнаса за принятие благоприятного решения в ходе выполнения строительных работ и заключения договоров с подрядчиками.

По данным правоохраны, это самая крупная взятка выявленная до нынешнего момента в Литве.

Согласно материалам дела, Шиляускас мог получить взятку от Кряучюнаса за строительные договоры, связанные со строительством договоры с подрядчиками.

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