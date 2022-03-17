Работающие удаленно в Литве украинцы смогут платить налоги в Украине

Минфин Литвы информирует, что работающим в Литве удаленно украинцам предоставят возможность платить налоги на родине – в Украине. Министр финансов Гинтаре Скайсте отметила, что так граждане Украины смогут поддерживать свою страну, находясь в безопасности.

"В это сложное время мы готовим поправки к законам, которые дадут возможность работающим в Литве удаленно украинцам продолжать работу в украинских компаниях и платить налоги своей стране. Это временное исключение, дополнит договоры двойного налогообложения и будет действовать полгода, оно будет действовать во время войны и будет распространяться только на беженцев из Украины", – сказала министр.

Это исключение будет касаться работников все украинских компаний, которые могут работтаь удаленно, не будет никакого ограничения по квалификации, доходам и других ограничений. Единственное условие – эта установка применяется только тогда, когда речь идет о человек, у которого уже был трудовой договор с украинской компанией на момент его отъезда из Украины.

По данным министерства, эта установка будет касаться отдельных приезжих граждан Украины, но не будет распространяться на филиалы украинских компаний, которые обоснуются в Литве. Работники украинских компаний, если они работают удаленно, после приезда в Литву и регистрации здесь должны обратиться за национальной визой или разрешением на жительство по гуманитарным причинам, кроме того, они должны приобрести частный полис страхования здоровья.

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