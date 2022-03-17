Помощь украинцам в Литве: cправочник беженца

Любой иностранец, приезжая в новую страну, оказывается в некоторой растерянности. А когда переезд оказывается вынужденным и срочным, уровень стресса и проблем увеличивается на порядок.

Изучив основные потребности приехавших в Литву жителей Украины, мы сделали что-то вроде "справочника беженца".

Где и как снять жилье, как легализоваться и найти работу, как получить медицинскую помощь, как минимизировать расходы и найти все необходимое на первое время.

Но обо всем по порядку.

Первое, что надо сделать беженцу – это легализоваться. Для этого надо посетить Департамент Миграции. (https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/informatsiia-dlia-grazhdan-ukrainy-1/migratsionnye-uslugi) Легализация, получение гуманитарного вида на жительство, позволит найти работу, получить медицинскую и гуманитарную помощь, денежное пособие, упростит зачисление детей в школу и детский сад.

Видеоинструкция как заполнить форму заявления для легализации. (https://youtu.be/2wHHWVk9Tes)

В большинстве случаев чиновники честно отрабатывают свою зарплату. Требование взятки или намеренное затягивание решения вопроса является очевидной форс-мажорной ситуацией.

Полиция в Литве тоже взятки не берет, так что не вздумайте откупаться. Это приведет к фиксации вашей попытки и уголовному делу против вас.

Встретить хамство или грубость со стороны чиновников в Литве довольно сложно. И в этом случае стоит подумать о том, что с вашей стороны могло вызвать такую реакцию. Возможно, вы сами в чем-то не правы. Пусть и невольно.

Второй, а может быть тоже первый вопрос, который приходится решать беженцу – жилье.

С просьбой о предоставлении крыши над головой можно обращаться как в центры беженцев, так и в мэрии городов Литвы.

Если же вы готовы искать жилье самостоятельно, то стоит воспользоваться литовскими сайтами, на которых предлагается жилая площадь в аренду. Некоторые сайты имеют русскоязычную или англоязычную версию.

Почему лучше использовать эти сайты, а не другие? Потому что на литовских сайтах, сделанных литовцами для литовцев, цены будут ниже, чем на сайтах, которые созданы для иностранцев.

Квартиру в аренду можно поискать на сайте aruodas.lt. (https://www.aruodas.lt/butu-nuoma/) Для поиска выберете в меню нужный город (Savivaldybe) и укажите количество комнат (12345...). Не стесняйтесь просить скидку. Как правило, если в объявлении не указано "без торга", владелец закладывает в цену небольшую скидку - 10-20%. Оплачивать аренду заранее не надо. Только при заселении.

Другой сайт для поиска - skelbiu.lt. (https://www.skelbiu.lt/skelbimai/nekilnojamasis-turtas/nuoma/ilgalaike/) Здесь можно выбрать как аренду комнаты (Kambarių nuoma), так и аренду квартиры (Butų nuoma).

Еще два популярных сайта для аренды жилья ntzemelapis.lt (https://ru.ntzemelapis.lt/) и alio.lt (https://www.alio.lt/).

Так же бесплатное или платное жилье можно поискать на созданных недавно специально для беженцев сайтах icanhelp.host (https://icanhelp.host/) и ukrainetakeshelter.com (https://www.ukrainetakeshelter.com/).

Помните, что стоимость аренды двухкомнатной квартиры может оказаться практически равной стоимости однушки или трешки.

У литовской недвижимости существуют некоторые особенности, которые могут показаться непривычными для жителей больших городов из других стран.

У разных объектов может быть разная система отопления. Это может быть твердое топливо (дрова и собственная печка), может быть газовое отопление (автономная система, которая может быть установлена как в квартире, так и в доме), муниципальное отопление (от общей котельной). Разные системы отопления подразумевают разную стоимость «за тепло» и разные трудозатраты для жильца, например, если вы не привыкли топить печку. При этом стоит иметь в виду, что муниципальное отопление нагревает батареи в доме с учетом температуры на улице. Если на улице мороз, то батареи будут горячими. Но если на улице прохладно, то батареи будут едва теплыми. С одной стороны это может потребовать от вас дополнительных электрообогревателей (или свитера), а с другой снижает стоимость оплаты за отопление – вы платите не за время отопления, а за фактически полученное тепло.

Поэтому при аренде квартиры всегда учитывайте стоимость коммунальных услуг. Попросите показать платежки за прошлый месяц, но не за прошлый год!

Оплата коммунальных услуг осуществляется согласно фактическому потреблению. Например, за отопление и горячую воду зимой придется платить гораздо больше, чем летом. Холодная вода, газ и электричество тоже оплачивается по счетчикам.

При аренде учитывайте местоположение, исходя из своих нужд. Чем ближе жилье к объектам, которыми вы будете регулярно пользоваться (работе, офису миграционной службы, продуктовым и хозяйственным магазинам, больнице, полиции, школе, детскому саду), тем больше вы сможете сохранить денег и времени на транспортных расходах.

Третий вопрос, который опять же может оказаться одним из первых, - на что жить. Особенно это актуально, если у беженца денег буквально в обрез.

За социальной поддержкой, единовременным пособием, нужно обратиться в местное самоуправление (мэрию – Savivaldybe). Если вы уже легализовались, посетив Департамент Миграции, то вам надо обратиться в отдел социальных пособий отдела социальной поддержки городского самоуправления. При этом вам потребуются документы, выданные Миграционной службой. Это может быть документ о принятом заявлении для решения вопроса о правовом статусе в Литовской Республике или копия выданного разрешения на временное проживание по гуманитарным соображениям в Литовской Республике. Единовременное пособие составляет по 267 евро на каждого взрослого или ребенка. (Пока это положение действует только в Клайпеде).

Когда юридические, жилищные и финансовые проблемы на первом этапе решены, многие беженцы начинают искать работу.

Некоторые работодатели довольно активно публикуют объявления в группах, которые можно условно объединить под общим названием "Украинцы в Литве". Крупные фирмы и торговые сети тоже предлагают трудоустройство украинцам (https://www.delfi.lt/ru/news/live/bezhencam-iz-ukrainy-v-litve-predlagayut-bolshe-7000-rabochih-mest.d?id=89698813).

Кроме этого работу можно искать на сайтах: ldb.lt (https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployers.aspx), cvonline.lt, cv.lt, cvbankas.lt (https://www.cvbankas.lt/), cvmarket.lt (https://www.cvmarket.lt/darbas-pagal-miesta), а также biuro.lt, alio.lt, randu.lt.

Приготовьтесь к тому, что найти работу по прежней "украинской' специальности "мирного времени" будет довольно проблематично. Нужно быть готовыми начинать с минимальной зарплаты и фактически нижних ступенек трудовой лестницы.

Учтите, что "зарплата" и "зарплата на руки", указываемая в объявлениях – это две большие разницы. "Зарплата 1000" означает примерно «700 на руки».

Подробнее об особенностях трудоустройства в Литве рассказано в статье "Работа для украинцев в Литве" (https://www.delfi.lt/ru/opinions/comments/rabota-dlya-ukraincev-v-litve.d?id=89702699).

Поскольку большинство беженцев приехало в Литву с детьми, то весьма остро встает вопрос медицинской помощи. К счастью, он имеет простое решение.

Первые шаги в сторону поликлиники нужно начинать с изучения информации на сайте Департамента Миграционной Службы (https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/informatsiia-dlia-gromadian-ukrayini/medichni-poslugi).

В случае экстренной ситуации (высокая температура, рвота, сыпь, понос, травма и т.д.) беженцы могут получить помощь в приемных отделениях литовских больниц.

Естественным продолжением медицинской помощи является приобретение лекарств. Согласно «советам бывалых беженцев», т.е. иммигрантов из России, Беларуси и Украины, которые приехали в Литву до войны, дешевле всего приобретать лекарства в аптеках, расположенных в торговых комплексах Норфа в «счастливые часы», например, с 14-00 до 15-00. В это время на большинство лекарств действует скидка около 20%. В другие часы там же обычно выгодно покупать лекарства с желтыми ценниками. Скидки бывают 30-50%.

Решив вопросы с документами, жильем и деньгами на первое время, можно начинать обживаться.

В Литве есть много способов найти бесплатно или за очень небольшие деньги и еду, и одежду, и мебель, и игрушки для детей.

В первую очередь помощь с едой, лекарствами, подгузниками, одеждой и т.п. можно найти в Красном Кресте. Отделения этой организации есть во многих городах. (https://www.redcross.lt/kontaktai-organizaciju-teikianciu-humanitarine-pagalba-ukrainieciams)

Также во многих городах сейчас существуют волонтерские организации, общественные клубы, отдельные волонтеры и просто обычные жители Литвы (литовцы, русские, поляки, беларусы и украинцы), которые оказывают адресную помощь. Ищите этих помощников, пишите о своих потребностях в группах для украинцев в Литве в Фейсбуке. Только не забывайте указывать город проживания! Литва не такая маленькая, как может кому-то показаться.

Также помощь вещами, продуктами и прочим можно найти в некоторых самоуправлениях – изучите информацию на сайте мэрии или на ее странице в Фейсбуке.

Кроме этого существует несколько давно действующих алгоритмов, позволяющих обеспечить приемлемый уровень жизни себе и детям. Эти способы жители Литвы применяют уже давно.

Возьмем, например, одежду.

В Литве огромное количество магазинов одежды. При этом магазинам новой одежды большую конкуренцию составляют секонд-хенды. Среди них выделяется сеть секонд-хендов Хумана (Humana).

Цены в Хумане меняются в течение двух недель. От большего к меньшему. На одни и те же вещи. Например, в день завоза новой партии товара стоимость практически любой вещи будет 4 евро (обуви – 6 евро), а накануне нового завоза, дней через десять, стоимость всех вещей и обуви уменьшится до 0,5 евро (50 центов).

Конечно, в день завоза выбор максимален, а в последний день, перед новым завозом, минимален. Тем не менее, при регулярном посещении магазина при цене в районе 1 евро, можно собрать и себе и детям очень достойный и качественный гардероб из практически новых вещей за весьма скромные деньги.

Кроме этого, в Хумане существуют «счастливые часы», когда на товары предоставляются дополнительные скидки.

Практически любой товар или продукт в Литве можно купить «подешевле», а то и вовсе получить в подарок.

Если посещать продуктовые магазины регулярно, то почти все продукты рано или поздно можно купить с 10%, 30% и даже 50% скидкой. Для удобства покупателя товары со скидкой отмечены цветными ценниками или специальными объявлениями, на которых указан процент скидки. При этом надо быть внимательным. В торговой сети Norfa, например, скидки действуют лишь в определенные часы и дни.

Чтоб не попасть на удочку скидочного маркетинга имеет смысл всегда смотреть стоимость товара за килограмм (штуку, литр), а не за упаковку. И сравнивать эту стоимость с соседними товарами той же группы. Кроме этого имеет смысл проверить цену в специальных аппаратах, где можно сканировать товар до кассы.

Важно помнить, что экономить в Литве – это нормально. Здесь ни на кого нефтяные деньги не сыплются и понты выглядят неуместными. Вы всегда можете узнать в магазине или аптеке, как купить товар подешевле. Во многих магазинах и аптеках есть "счастливые часы", в которые товар стоит чуть меньше.

Если товар оказался для вас неожиданно дорог, если вы неверно поняли его цену, то вы всегда можете отказаться от покупки и не будете выглядеть нищим. Быть хозяйственным и экономным для Литвы нормально, а разбрасываться деньгами странно и неприлично.

Фраза "для меня это дорого" будет воспринята подавляющим большинством продавцов спокойно, нормально и адекватно. После этого продавец или предложит вам скидку, или предложит похожий, но более дешевый товар.

Не спешите. Если сейчас дорого, то через месяц будет дешево. Будет акция, распродажа или вы найдете тот же товар в секонд-хенде, а то и бесплатно.

На вторичном рынке в Литве продаются компьютеры, мебель, одежда, автомобили, игрушки, товары для детей и т.д. Для этого жители Литвы активно пользуются сайтами https://www.alio.lt/ и https://ru.skelbiu.lt/.

Иногда товары за приемлемую цену появляются в специальных литовских группах объявлений на Фейсбуке. Такие группы имеют в названии слова skelbimai (perku, parduodu, keičiu) - реклама (покупка, продажа, обмен). Подобные группы есть почти в каждом городе. В этих случаях они называются примерно так: Gorod skelbimai (perku, parduodu, keičiu). Есть и общелитовские группы, например, Visa LIETUVA Skelbimai.

Если вопрос экономии стоит для вас на первом плане, а это вполне нормально для человека, переезжающего в новую страну, то вы можете использовать на сайтах https://www.alio.lt/ и https://ru.skelbiu.lt/ запрос, содержащий нужное вам слово (диван, холодильник, стул и т.д.) и слова dovana или dovanojama (в подарок или бесплатно). На этих досках объявлений можно подписаться на нужный вам товар и, вероятнее всего, в течение месяца-двух вы найдете необходимое по приемлемой цене или даже бесплатно.

Dovanojama, т.е. бесплатно, можно найти б/у мебель, гарнитуры (кухонные, спальные, детские, гостиные), холодильники, стиральные машины, телевизоры и даже промышленное или офисное оборудование. Для того чтобы найти нужный товар на досках объявлений или в он-лайн магазинах используйте литовские слова. Найти перевод можно с помощью сервиса https://translate.google.com/.

На первое время подобные приобретения могут очень выручить. Конечно, они будут не новые, не блестящие, но функцию свою будут выполнять. А позже, когда вы встанете на ноги, то сможете купить что-то лучше и новее.

Недавно в Литве получила широкое распространение сеть Stotelėje Dėk'ui. (https://www.stoteledekui.lt) Это система складов, куда люди отвозят ненужные им вещи: посуду, мебель, технику, детские принадлежности и игрушки, одежду и многое другое. Забирать с этих складов вещи можно по четвергам, а чтобы нужный предмет достался именно вам, его имеет смысл забронировать.

Вот еще несколько ссылок на разделы досок объявлений и группы в Фейсбуке, где вы можете найти то, что вам нужно бесплатно.

https://www.alio.lt/viskas_nemokamai/dovanoja/siulo.html

https://www.skelbiu.lt/skelbimai/buitis/dovanojama-radiniai/

https://www.facebook.com/groups/dovanuoju

https://www.facebook.com/groups/545011182334303/

https://www.facebook.com/groups/859236807457135/

https://www.facebook.com/groups/381775182225249/

Если же что-то поломалось, то полезно помнить, что в Литве весьма распространены услуги частных мастеров. Это могут быть как парикмахеры, так и электрики, автомеханики, переводчики и т.д. Частный мастер не означает нелегальный мастер. Даже если автомеханик работает в гараже, он может быть законопослушным налогоплательщиком. Как правило, услуги частных мастеров на 30-50% ниже, чем услуги, например, в стационарном автосервисе, а качество может быть даже лучше. Найти "своего" мастера – полезное дело.

Покупая или разыскивая нужную вам вещь, надо помнить, что в Литве довольно высока стоимость топлива (бензина или дизеля), поэтому здесь имеет смысл просчитывать транспортные расходы.

Например, если вам нужно поехать в другой город за товаром, который дешевле на 20-30 евро, то посчитайте, сколько вы потратите на эту поездку топлива. Вполне вероятно, что дешевый товар плюс топливо окажутся в ту же цену, что и дорогой товар без затрат на горючее.

Точно так же при заказе доставки на дом, стоит учитывать ее стоимость, которая влияет на окончательную цену товара.

В Литве очень хорошо развита доставка покупок. Заказать доставку товара с предварительным или наложенным платежом до дверей дома можно практически из любого магазина и из любой точки Литвы.

Кроме этого доставка может осуществляться обычной почтой Литвы (https://www.post.lt/) или через сеть почтоматов (и отправка, и получение). В Литве есть несколько систем почтоматов - omniva.lt (https://www.omniva.lt/), LP EXPRESS, DPD (https://www.dpd.com/) и другие. Это относительно удобный, быстрый и дешевый способ отправить и получить товар или посылку внутри Литвы. У каждого почтомата есть терминал с инструкциями на нескольких языках, в том числе и на русском.

Кроме почты и почтоматов для быстрой доставки между частными лицами можно использовать автобус. Это легальная услуга. Ее можно приобрести на автовокзале. При этом вы точно так же как на почте отдаете свою посылку оператору, оплачиваете стоимость доставки, и ваша посылка уезжает в другой город с ближайшим автобусом. Это самый быстрый способ передачи посылки в Литве. Чтобы получатель мог забрать посылку, ему тоже надо прийти на автовокзал в своем городе.

Если же вам нужен автомобиль, то возможно его выгоднее купить, чем арендовать. По Литве ездит много старых, но вполне функциональных автомобилей, которые выручат вас на первое время. После чего вы сможете его легко продать.

Для поиска подходящей машины можно использовать такие сайты:

https://ru.autoplius.lt/

https://ru.skelbiu.lt/skelbimai/transportas/

https://www.alio.lt/

https://www.autobilis.lt/ru/

https://autogidas.lt/ru/

Что же делать вашим детям, пока вы заняты налаживанием быта?

Не смотря на конец учебного года, стоит подумать о посещении ребенком школы.

В Литве школьное обучение обязательное и бесплатное. Поэтому вы можете смело отправляться в ближайшую школу. Шанс, что для вашего ребенка найдется в ней место, весьма высок.

В какую школу? В Литве действуют школы с обучением на литовском языке. Есть и школы с обучением на русском и других языках. В основном они сосредоточены в Вильнюсе, Клайпеде и Висагинасе, где проживают и русскоязычные граждане Литвы.

Но не стоит бояться школы с обучением на литовском. У учителей есть специальные дополнительные оплачиваемые часы, в которые они смогут позаниматься с ребенком дополнительно. И через год ваш ребенок будет знать литовский лучше вас.

Во многих школах так же работают бесплатные школьные кружки, которые ведут школьные преподаватели. Это могут быть спортивные секции (в основном баскетбол, боевые искусства и футбол), танцы, хор, рисование, фото или театральный кружок, кружки по шахматам, шашкам, научным экспериментам, робототехнике и т.п.

В Литве дети учатся 5 лет в начальной школе, потом, до 8-го класса в прогимназии. 9-12 класс дети учатся в гимназии. Полное школьное образование 12 лет. В 11 и 12-м классе дети могут выбирать предметы, которые хотят изучать. Например, они могут изучать один из трех предметов, по своему выбору – физику, химию или биологию.

Всего, конечно, в одной статье не перечислишь.

Поэтому вот вам еще несколько полезных ссылок:

Помощь в поиске жилья - https://stipruskartu.lt/ua/

Полезная информация для беженцев - https://investlithuania.com/guide-for-ukrainians-ru/

107 самых разных клиник, фирм, музеев, секций, кружков, клубов и т.д., готовых бесплатно поддержать беженцев. (https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vScfVP-57Rndun9buiOBnteeFKHNm56_3QRfJ92IuFb0xeuPiZPYleGeIaJpWV846QbfGbFBWL9_Xq7/pubhtml?gid=445725417#)

Дистанционное обучение на украинском https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehq8x_3KoL03JPNZLn0UYxJwwGMuzgPIi-B2l4MZHaCVmM1w/viewform

Книги на украинском PDF https://lla.lt/lt/naujienos/405-knygos-vaikams-ukrainieciu-kalba

Бесплатное изучение литовского языка https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehq8x_3KoL03JPNZLn0UYxJwwGMuzgPIi-B2l4MZHaCVmM1w/viewform

Помощь для беременных https://drive.google.com/file/d/1u4Ba3TqPiRMdm31_OrtCGMclB-4HTjsH/view

Полезные ссылки на украинском https://helpua.lt/

При подготовке статьи использована информация с сайта Ассоциации бизнес-иммигрантов и Инвесторов (https://versloimigrantai.lt/ru/sovety.htm)

Карта Красного креста:

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