Компания Agrokoncernаs по-прежнему торгует российскими комбайнами

Когда началась война в Украине, лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис заявил, что связанный с ним бизнес прекращает связи с российскими компаниями, однако одна из компаний Agrokoncernas все еще продает комбайны Rostselmash. Эти комбайны производит российская компания, один из владельцев которой открыто поддерживает Владимира Путина и его действия. Карбаускис сказал, что компания распродает остатки российской техники, а запланированные ранее заказы были отозваны.

На третий день инвазии России в Украину Карбаускис в фейсбуке заявил, что пришло время сделать принципиальные шаги: "Хочу сообщить, что весь связанный со мной бизнес прекращает сделки и не будет заключать новые с бизнесом страны-агрессора".

Вскоре появилось сообщение, в котором было сказано, что группа компаний - Agrokoncernas, Agrokoncerno grūdai, Agrokoncerno technika, Agrokoncernas GDP и другие - из-за российской инвазии прекратили свои связи с российскими компаниями.

Однако что это значит – расторжение действующих договоров или решение не заключать новые, не объяснялось.

После этих заявлений прошло две недели, а компания Agrokoncerno Technika продолжает продавать российские комбайны и тракторы: комбайны Rostselmash и тракторы Versatile.

"Ростсельмаш" – крупная российская компания по производству сельхозтехники, принадлежащая Константину Бабкину, Дмитрию Удрасу и Юрию Рязанову. Она является и владельцем основного пакета акций Versatile, занимающейся производством тракторов.

Konstantinas Babkinas (kairėje) ir Vladimiras Putinas Foto: DELFI

Бабкин – хорошо известный в России политик, лидер поддерживающей Путина "Партия Дела". Из-за заявлений по поводу войны в Украине в начале марта ему пришлось уйти в отставку с поста директора Buhler Industries (Канада), владельцем этой компании также является "Ростсельмаш". С поста председателя правления этой компании ушел и Удрас.

В Канаде вызвали возмущения рассуждения Бабкина о том, что Россия и Украина должны развивать общую экономику, без России Украина никогда не станет великой.

Кроме того, Бабкин в твиттере поддержал решение Путина о признании ДНР и ЛНР, заявив, что это поможет остановить кровопролитие и нормализует положение в Украине.

В 2014 г этот бизнесмен и политик на мероприятии в Москве заявил, что Россия "не должна останавливаться на Крыме". В 2014 г на западе поднимался вопрос введения санкций в отношении Бабкина, но их не ввели. И сейчас пока не объявлены санкции ни в отношении "Ростсельмаш", ни в отношении ее владельцев.

Почему Agrokoncerno Technika все еще продает российские комбайны и тракторы?

Владелец Agrokoncernas Карбаускис в ответе Delfi подчеркнул, что компания распродает остатки товаров, находящихся на складе. Товары были приобретены до 24 февраля этого года.

"Вместе распродают и остатки техники Rostselmash“, приобретенной в октябре-ноябре 2021 г, а партию техники, которую должны были доставить в конце феврале 2022 г – отозвали. Никакую новую технику Rostselmash не покупают и не будут покупать – завод об этом информирован", – подчеркнул Карбаускис.

Он отрицал возможное продление договоров Agrokoncerno Technikа с российскими компаниями.

"Еще раз отмечаю, с началом войны было решено не иметь никаких связей с бизнесом страны-агрессора, это решение не изменится", – подчеркнул он.

Отказ от российской техники будет серьезным ударом по Agrokoncernаs. По данным Центра реестра, с июня 2020 до прошлого года техника Rostselmash была самым популярным товаром компании. В 2021 г в Дубае Agrokoncerno Technika признали лучшим представителем техники Rostselmash в Европе.

Связи Agrokoncernаs с российскими компаниями не ограничивались только сельхозтехникой.

Журналисты LRT в 2018 г сообщали, что Agrokoncernas импортировал удобрения российских производителей Phos Agro, Acron и Minudobreniya. Расторгли ли соглашения и с ними?

Как понимать запись представителя Agrokoncernas Арнаса Радзявичюса в фейсбуке о том, что останавливается сотрудничество с белорусскими компаниями – в официальном заявлении Agrokoncernas о Беларуси ничего не говорилось.

Карбаускис, отвечая Delfi на эти вопросы, избегал названий компаний, но заверил, что нет никаких соглашений ни по российской технике, ни по российским удобрениям. Он подчеркнул, что никакие товары из России и Беларуси по ранее заключенным соглашениям не закупают.

"Такое решение приняли главы всех компаний группы Agrokoncernas 26 февраля этого года. Решение касается двух стран – и России и Беларуси", – подчеркнул Карбаускис.

В ответах Delfi он сказал, что компании Agrokoncernas , как и другие литовские компании, помогут приезжим из Украины, будут устраивать их на работу.

"Запланирована и конкретная целевая помощь – поможем украинским актерам и режиссерам, их семьям. Главы наших компаний решили несколько лет финансировать труппу, чтобы актеры могли работать в Литве до возвращения на родину", – сказал Карбаускис.

Он сказал, что ему жаль, что в общественном пространстве продолжают делать "врагами тех, кто является патриотами Литвы, создают рабочие места и участвуют в политике, защищая интересы большей части населения Литвы, традиционные ценности, безопасное детство в безопасном окружении без алкоголя и наркотиков".

"Тем более сейчас, когда нужно сплочение, нужно вместе работать над созданием устойчивости Литвы к внешним угрозам", – сказал он.

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