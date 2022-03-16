Опрос: 90% жителей Литвы считают недостаточными действия ведомств по снижению цен

Девять из десяти жителей Литвы считают, что действия ведомств по предотвращению роста цен недостаточны, показывает опрос, проведенный по заказу президентского офиса компанией Baltijos tyrimai.

Результаты опроса в среду передала BNS Группа по коммуникации президента Гитанаса Науседы.

53% опрошенных указали, что нынешних действий государственных ведомств абсолютно недостаточно. Еще 37% опрошенных сказали, что эти действия скорее недостаточные.

Что действия властных ведомств скорее достаточны или абсолютно достаточны, указали 6% респондентов, остальные 4% сказали, что не знают, или не ответили на вопрос.

90% опрошенных также указали, что их лично коснулся рост цен в сфере энергетике, на горючее, на продукты питания и услуги.

Между тем 7% респондентов указали, что рост цен их не коснулся, еще 3% сказали, что не знают, или не ответили на вопрос.

Опрос показывает, что рост цен в большей степени затронул жителей с низкими доходами.

Об этом социологическом опросе в среду на пресс-конференции рассказал президент Науседа, и подверг критике вялую позицию правящих в противодействии инфляции.

На прошлой неделе Сейм решил не рассматривать предложение президента о единовременных выплатах в размере 100 евро жителям с самыми низкими доходами, однако принял к рассмотрению его инициативу о повышении необлагающегося налогами уровня доходов с 460 до 510 евро.

В опросе 71% респондентов указал, что поддерживает эти два предложения президента, 19% предложения не поддержали, остальные 10% сказали, что не знают, или не ответили на вопрос.

Опрос 22 февраля - 3 марта по заказу президентского офиса провела компания маркетинговых и социологических исследований Baltijos tyrimai.

Было опрошено 1017 жителей Литвы в возрасте старше 18 лет.

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