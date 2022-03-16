Минэнерго выступило с вопросом: почему в Литве горючее дорожает, даже когда дешевеет нефть

За последнюю неделю доля стоимости нефти в цене на бензин снизилась на 1 цент за литр, а горючее на рынке подорожало на 3 центра за литр, сказала вице-министр энергетики Инга Жилене. В среду она рассказала об изменениях цен на горючее.

По ее словам, средняя цена на бензин, по данным на 14 марта, составляла 1,773, а на дизельное топливо – 1,866 евро. В эту цену входит 21% НДС, 0,466 евро - акциз на бензин, а 0,372 евро акциз на дизельное топливо, цена на биотопливо, сырье и маржа.

"В цене на горючее около 40% - это акцизы и НДС, около 30% - цена на нефть Brent и Urals. Остальное - расходы розничной торговли и другие составляющие, которые зависят от поставщиков", – сказала Жилене.

По ее словам, Литва вместе с другими членами Международного агентства энергетики 1 марта решила ввести на рынок больше резервной нефти Brent, поэтому составляющая цены на нефть стала снижаться.

"Мы видим, что цена на нефть Brent (составляющая ее в цене на горючее) немного снизилась", - заметила вице-министр.

Составляющая цены этой нефти в стоимости бензина и дизельного топлива снизилась, по словам министра, на 0,715-0,593 евро, а цена на смесь Brent и российской нефти Urals снизилась на 0,624-0,509 евро.

Однако в Литве, несмотря на снижение стоимости нефти в цене на горючее, горючее подорожало. Например, 7 марта цена на дизельное топливо без составляющей нефти была 0,956 евро, а 13 марта - 1,273 евро за литр. Цена на бензин увеличилась с 0,946 до 1,180 евро.

"Несмотря на снижение цены на нефть Brent, окончательная цена для потребителей выросла. За последнюю неделю мы видим значительные перемены. Это вызывает вопросы", – сказала Жилене.

Что касается составляющей акциза, вице-министр сказала, что в Литве акциз примерно такой, какой установлен минимальный в ЕС 0,359 евро на литр бензина и 0,330 евро на литр дизельного топлива, поэтому его снижение не даст ощутимого результата.

"В Литве акциз близок минимальному, установленному в директиве ЕС. Есть какой-то резерв для снижения, но он маленький и практически не скажется на конечной цене", – заметила Жилене.

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