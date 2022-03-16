Мэр Вильнюса получил в Каннах врученную Вильнюсу награду

15 марта на 32-й международной выставке коммерческой недвижимости в Каннах были вручены награды европейским городам за наилучшие достижения, в числе призеров был и Вильнюс, который поднялся в рейтинге самых прогрессивных в финансовом и экономическом плане городов и самых предприимчивых городов.

В рейтинге, составленном отделением инвестиций Financial Times fDi Intelligence - European Cities and Regions of the Future 2022/2023 - в категории городов среднего размера столица Литвы заняла второе место (в 2020 была четвертой). В категории fDi Strategy Вильнюс занял первое место, обойдя Таллин и Эдинбург.

"Когда я получал приз, я озвучил надпись на моей футболке: от имени Вильнюса передаем его Киеву – городу будущего Европы во всех смыслах", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

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