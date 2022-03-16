В выходные в Литве ожидается потепление

"Зонты за это время успеют покрыться пылью, в ближайшее время они не понадобятся. В Литве ожидается сухая и солнечная погода, такой она будет до конца недели, а, возможно, и на следующей", – сказал директор Gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс.

По его словам, приятное тело и солнечная погода так и манят больше времени проводить на улице, однако в крупных городах страны фиксируется повышенный уровень загрязнения воздуха.

"Сегодня в Литве будет солнечно, будет дуть восточный, юго-восточный ветер. Местами воздух прогреется до 12 градусов тепла. В Вильнюсе к Клайпеде будет 9, в Каунасе, Шяуляе и Паневежисе 10–11 градусов тепла. В четверг и в пятницу будет немного прохладнее. Без осадков. В четверг ожидается небольшая облачность. Ночью будет 0–5, на востоке 6–8 градусов мороза. Днем в Вильнюсе будет 6, в Каунасе, Шяуляе и Паневежисе 7, в Клайпеде около 5 градусов тепла.

В пятницу погода будет как в четверг - ночью 1–5, на востоке 6–8 градусов мороза. Днем будет солнечно, лишь после обеда местами увеличится облачность. Температура будет такой же, как в четверг днем", – прогнозировал он.

Петкявичюс сказал, что, по нынешним данным, вы выходные дни и ночи станут теплее.

"В субботу на западе будет чуть ниже нуля, на востоке 6 градусов мороза. Днем местами появятся облака. Днем будет 5–11 градусов тепла. В ночь на воскресенье ожидается 1–5 градусов мороза. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 7–12 градусов тепла.

Согласно нынешним данным, на следующей неделе особых осадков еще не ожидается, однако днем воздух будет прогреваться до 8–14 градусов, а местами и выше. Однако прогноз может меняться", - напомнил он.

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