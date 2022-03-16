В Литве проводят чипирование домашних животных, кто может обращаться за помощью

До 1 мая 2022 года в Литве должны быть чипированы и внесены в реестр все домашние животные, которые могут быть переносчиками бешенства – собаки, кошки и хорьки. Малоимущие жители и опекуны животных могут обращаться за финансовой помощью. Таким людям будут компенсированы расходы на чипирование животных.

По действующим законам компенсируют чипирование не более трех животных, компенсация за каждого из них составляет 15 евро.

В небольших городах стоимость чипирования составляет 15 евро, а в крупных - 20 евро. Значит нуждающиеся в помощи получат компенсацию в размере 75-100% расходов.

Если животных будут чипировать и регистрировать сейчас (с 31 декабря 2021 по 1 мая 2022 г.), то услуги получателям социальной помощи и опекунам животных будут предоставлены бесплатно, а расходы компенсируют напрямую их поставщикам (ветеринарам и другим лицам, выполняющим эту процедуру), которые должны обращаться в Национальное агентство платежей при Минсельхозе.

Для получения бесплатных услуг следует предоставить копию справки, подтверждающей, что человек является получателем социальной помощи. Такие справки выдают муниципалитеты по месту жительства.

Важно отметить, что компенсации получат только те, кто зарегистрирует животных с 1 мая 2021 до 1 мая 2022 года. Компенсации можно получить и задним числом, для этого надо обратиться в Национальное агентство платежей при Минсельхозе самостоятельно и предъявить справку из муниципалитета и доказательство чипирования животного в указанный период (с 1 мая по 31 декабря 2021 г). Опекуны животных должны предъявить заявку и счет-фактуру, свидетельствующий об оплате оказанных услуг.

Животных чипируют практически по всему ЕС. Это делают по нескольким причинам. Важнейшая из них - обеспечение благосостояния животного, чтобы можно было определить кому оно принадлежит и где живет хозяин. В случае необходимости можно улучшить условия жизни животного. Вторая важная причина – контроль над инфекционными заболеваниями. Еще одна причина - более эффективная возможность обеспечения общественного порядка, чтобы заботились о своих питомцах, чтобы те не наносили ущерб другим жителям, чтобы можно было установить владельца, если животное потеряется и т.д.

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