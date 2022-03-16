СРФП: ограничена возможность использования счетов компании Inter Rao Lietuva

Компания Inter Rao Lietuva, работающая в сфере энергетики, лишается доступа к своим счетам из-за связей с лицом, которое попало под санкции, сообщает Служба расследования финансовых преступлений.

"В соответствии с регламентом Совета ЕС от 31 июля 2014 г. Nr. 833/2014, касающегося ограничений, связанных с действиями России по дестабилизации положения в Украине, ограничены возможности пользования счетами для компании INTER RAO Lietuva. Компания связана с Игорем Сечиным, который фигурирует в санкционном списке", – указала СРФП в комментарии Delfi.

Первым об этом сообщил портал 15min.

В среду Nasdaq Vilnius распространила сообщение, в котором указала, что принято решение с 17 марта 2022 г. вычеркнуть из продажи First North акции Inter Rao Lietuva. Торговля акциями компании была остановлена 15 марта. Президент Вильнюсской биржи Nasdaq Саулюс Малинаускас объяснил действия связями компании с Россией.

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас в среду сказал Delfi: "Могу подтеврдить, что в последние дни санкции на территории Литвы были применены в отношении лиц, связанных с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Соответственно были заморожены средства на счетах вплоть до отдельного указания государственных ведомств. (...) Очевидно, что паутина близких Кремлю компаний действует и в Литве. Поэтому ответственные ведомства работают, сотрудничают с международными партнерами, чтобы санкции ЕС в Литве применялись принципиально и в полном объеме".

51% акций Inter RAO Lietuvа, которая торгует российской электроэнергией, принадлежит зарегистрированной в Финляндии RAO Nordic,которой управляет российский гигант Inter RAO – председателем совета которой является Игорь Сечин, который попал под санкции за связи с Кремлем.

Inter RAO Lietuva в прошлом году заработала в Литве 7,4 млн. евро чистой прибыли – почти на треть меньше, чем в 2020 г. 29% акций Inter RAO Lietuvos принадлежат литовской инвестиционной компании Scaent Baltic, еще 20% свободно продаются на Варшавской бирже.

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