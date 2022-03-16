Война в Украине изменила рейтинги литовских партий

Война, которую Россия начала в Украине, и новая партия "Во имя Литвы", основанная экс-премьером Саулюсом Сквернялисом, изменили рейтинги партий, которые в течение длительного времени практически не менялись. Такие результаты показал опрос, проведенный компанией Baltijos tyrimаi.

Опрос был проведен с 22 февраля по 3 марта. Согласно результатам опроса, партия "Во имя Литвы" вошла в число лидеров рейтинга. В феврале за нее планировали голосовать 13,7% жителей Литвы.

Партия официально была создана лишь в январе 2022 года, поэтому в проводившихся до этого опросах ее не было.

По данным февральского опроса, лидировавшие ранее соцдемы набрали 12% голосов (в январе 15,9%). Между тем популярность правящего Союза отечества-Христианских демократов Литвы выросла на 3,6%. В январе за консерваторов планировали голосовать 8,1%, а в конце февраля - 11,7% респондентов.

На четвертом месте рейтинга – Движение либералов (и в январе и в феврале 6,7%). Похожее количество респондентов в феврале поддержало и Партию труда 6,2% (в январе 8,6%).

Примерно такое же количество респондентов поддерживает "Свободу и справедливость" (в феврале – 6,2%) и Литовский союз крестьян и зеленых (6,1%).

В самом низу рейтинга находится правящий Союз свободы - 2,9%.

За Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей планировали голосовать 2,6% респондентов, за Партию регионов - 1%. Список завершают Литовская партия зеленых (0,6%) и Союз народа и справедливости (0,5%).

Еще 29,6% участников опроса указали, что они на выборы не пойдут или не знают, за кого голосовать.

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