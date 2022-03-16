Что и как о поляках и русских три года назад пиcасли литовские СМИ?

На фоне дискуссий о положении русской общины в Литве и о роли нацменьшиств в целом – о разобщенности, сплоченности, различных опасениях людей в связи с военными действиями в регионе – Atvira Klaipėda и Delfi.ru решили обратить внимание на то, как в СМИ представлены русскоязычное и польское сообщества.

Для этого мы воспользовались данными научных работ и обзоров, проведенных Институтом этнических исследований Литовского центра социальных исследований, Департаментом нацменьшинств, а также неправительственных организаций Media4Change и Mediaskopas.

"В 2020 году был проведен качественный анализ, который дает приблизительное представление о том, как различные уязвимые (так называемые социально чувствительные) группы и темы освещаются и отображаются в средствах массовой информации. За мониторинг ситуации взялась организация Media4Change. В роли заказчика выступил Департамента по делам нацменьшинств при правительстве", – говорит журналист Денис Кишиневский.

О результатах исследований и вопросах репрезентации польского, русского и других сообществ в литовских масс-медиа он рассказал на открытом выступлении в Клайпедском центре национальных культур. Такую лекцию смогли организовать при поддержке неправительственной организации Civic Resilence Initiative и Британского совета.

"В ходе мониторинга было рассмотрено около 52 000 тех или иных журналистских работ в самых разных СМИ. Среди них: новостные порталы, телеканалы, радиостанции, газеты, еженедельники, информагентства и региональная пресса", – говорит Кишиневский.

По его словам, исследователи изучали сообщения не только о русских и поляках, но и о других представителях нацменьшинств, однако именно эти сообщества являются самыми крупными (после литовцев), поэтому ему важно было заострить внимание именно на этой группе.

"На лекции, помимо поляков и русских, мы рассмотрели, как в публичном пространстве и в СМИ представлены белорусы, евреи, мусульмане, украинцы, татары, цыгане, но в контексте данной статьи я бы предложил сосредоточиться на обозначенных двух группах – поляках и русских. У них схожая проблематика. О других можем поговорить в следующий раз", – отметил журналист.

Media4Change исследовала, как в СМИ отображают русских, поляков, евреев, цыган, мусульман, представителей сексуальных меньшинств, лиц с психическими отклонениями и мигрантов. Всего было рассмотрено около 52 000 различных публикаций.

Язык ненависти

Почему Департамент нацменьшинств и Media4Change заострили внимание лишь на поляках, русских, евреях и цыганах, если мы говорим о национальных группах? Частично ответ на этот вопрос дает организация Mediaskopas. Ее сотрудники проанализировали сотни материалов в 2019-2021 годах. В результате они выявили, что в 72% работ, где имеет место язык ненависти, упоминаются следующие меньшинства – поляки, евреи, русские и цыгане.

В 2019-2021 годах поляки как субъект упоминались в литовских СМИ 62,6 тыс. раз – около 9% всех этих месседжей так или иначе связаны с языком ненависти, говорится в исследовании.

"Явный поток информации с возможным языком ненависти по отношению к польскому национальному меньшинству зафиксирован во время выборов в парламент. Очевидно, что выборы стимулируют разговор о национальности и связи между национальностями", – говорит представитель Mediaskopas Айдас Пятрошюс.

Несмотря на это, позитивная повестка все же доминирует. Негативные коннотации, связанные с выборами, двояким отношением к партии "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей" и ее представителям соседствуют с такими словами, как "хорошие", "важные", "значимые". Такие прилагательные чаще всего присутствуют, когда в публикациях заходит речь о польской общине.

Если речь идет о русских, то с начала 2019 года по март 2021 года включительно лица русской национальности упоминались в СМИ 77,5 тыс. раз, но сообщения, где присутствуют элементы ненависти или насилия по отношению к русским занимают всего 2,2 процента всех упоминаний. Чаще всего в материалах, когда речь заходит об этой общине, звучат такие слова, как "Путин", "Советский Союз", "театр", "язык", "история". Что касается прилагательных, они таковы: "разные", "большие", "военный", "советский".

В свою очередь, анализ, проведенный Media4Change, показывает, что большая часть упоминаний в СМИ о поляках носит нейтральный окрас.

Было исследовано 6 969 работ, говорится в исследовании, в которых упомянуты лица польской национальности. В 10,8% случаев о поляках говорилось в позитивном контексте, в 6,9% случаев – в негативном. Что касается контента, организация утверждает, что в 2020 году доминировали политические темы, вопросы межнациональных отношений и образования, культура, положение польского меньшинства в Литве, а также литовско-польские отношения.

Почти 45% всех негативных работ было связано с историческим контекстом, то есть военными и политическими конфликтами между Литвой и Польшей в прошлом, несмотря на то, что в последние годы в публичном пространстве и на уровне власти постоянно подчеркивается историческое единство поляков и литовцев. 26% неприглядных материалов связаны с криминалом – в них подчеркивается и выносится в заголовок национальность правонарушителей.

С русскими дела обстоят иначе. В 2020 году было проанализировано 8 979 работ, в которых упоминаются представители русского народа. Нейтральное отображение доминирует, но негативный контекст превалирует над позитивной повесткой. Соотношение 6,2% и 12,1%.

В 17,3% случаев негатив связан с публикациями о политике – прежде всего, о внешней политике. 27% неблагоприятных месседжей – это материалы на историческую тему. Попытки увязать то или иное криминальное деяние с национальностью в случае русских также является довольно частым явлением.

Позиция специалистов

Специалисты, занимающиеся межнациональной проблематикой, регулярно обращают внимание на то, что отображение русских как народа в СМИ оставляет желать лучшего.

"Названия заголовков представителей русского народа не прельщают, создается впечатление, что абсолютно все люди русской национальности, включая и тех, кто живет в Литве, – плохие, чужие и неприемлемые", – с таким мнением выступила доктор наук старший научный сотрудник Литовских социальных исследований Моника Фреюте-Ракаускене.

"Увязка русских с проводимой Россией политикой является основой, на которой строится русофобия, а это затрагивает и литовских русских, поскольку очень часто в статьях на геополитическую тему русские Литвы отождествляются с сегодняшней агрессивной проводимой РФ политикой", – говорит ученый.

Вместе с этим ученый подчеркивает, что политические изменения – события в 2013-2014 годах, аннексия Крыма и конфликт на Донбассе – в целом почти не повлияли на общую ситуацию.

"По правде говоря, упомянутый русофобский дискурс не является новым явлением. Сравнив сегодняшнюю ситуацию с ситуацией в 2005/2007 годах, тенденции очень похожие", – утверждает она.

Стоит отметить, что у профильных специалистов и ответственных ведомств пока нет информации о том, как изменились настроения общества и ситуация в СМИ после начала войны, развязанной Путиным против Украины.

Отношение общества

На протяжении последних 17 лет Институт этнических исследований следит за тем, как население относится к социально чувствительным группам, в том числе и к национальным меньшинствам. Респондентам задают несколько вопросов, которые позволяют понять общие настроения (срез ситуации) – среднюю температуру по палате, как говорят социологи.

Один из ключевых вопросов, который задают респондентам, звучит так: «Расскажите, с кем из перечисленных групп людей вы бы не хотели жить по соседству?».

Отношение к русским и полякам в Литве традиционно хорошее. Они находятся в самом конце списка среди тех, с кем представители титульного населения не хотели бы жить по соседству.

Так, в 2021 году рядом с поляками не хотели бы жить 5% опрошенных, а с русскими – 6%.

Десять лет назад ситуация была немного иная. Тогда с поляками и русскими по соседству не хотели бы жить 7,6% и 5,1% опрошенных.

Между тем в 2005 году, когда институт впервые провел такое, исследование цифры выглядели иначе. В случае русских ситуация почти не изменилась – с ними не хотели бы жить поблизости 7% респондентов, а вот с поляками 17 лет назад не желали соседствовать 13% всех опрошенных.

По данным переписи населения за 2021 год, в Литве проживает 183 421 поляк (6,5%), 141 122 этнических русских (5%), 28 183 белоруса (1%), 14 168 украинцев (0,5%) и 16,2 тыс. (0,6%) представителей других национальностей.

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