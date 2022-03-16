Литовский бизнес может принять тысячи украинцев: для решения проблем этого недостаточно

В Литву с каждым днем приезжает все больше беженцев из Украины. Некоторые уже успели обосноваться здесь и найти работу. Им предлагают разные вакансии, в основном в сфере производства. Большая часть беженцев приехала в Литву временно, они собираются вернуться на родину, когда появится такая возможность. Поэтому литовские предприниматели могут решать проблему нехватки работников только в краткосрочном периоде, но в долгосрочном это ситуацию не изменит, сообщает Служба занятости.

После начала военной агрессии России в Украине из этой страны уехало больше 3 млн. жителей. Небольшая их часть приехала и в Литву. По данным Департамента миграции, до вторника в Литве зарегистрировались больше 13 600 человек. В основном это женщины и дети. Некоторые уже обосновались здесь о нашли работу. По данным Службы занятости, в их базе зарегистрировались 1400 украинцев, 480 уже нашли работу.

Представитель Вильнюсского департамента Службы занятости Юргита Бражинскене сказала, что украинцы мотивированы, часто соглашаются на работу, которая ниже их квалификации.

"Не у всех есть сбережения и близкие, которые могут помочь. Но большинство намерено оставаться в Литве временно", – сказала она, заметив, что сейчас за счет украинцев работодатели могут решать вопрос нехватки работников, но в долгосрочной перспективе немногое изменится.

Больше 800 компаний предложили больше 5200 рабочих мест для украинцев. Пресс-секретарь Службы занятости Милда Янкаускене информировала Delfi, что больше всего предложений приходит из обрабатывающего сектора – производства продуктов питания, пошива одежды о др. Работу предлагают торговые сети, гостиницы, рестораны, строительные компании и т.д.

Немало предложений можно найти и в интернете. Объявления дают даже на украинском языке. На портале CV-Online есть больше 230 вакансий с пометкой Вітаємо українців (приглашаем украинцев). По словам представителя портала Риты Каравайтене, первые такие предложения поступили от компаний ИТ, которые предлагают работу программистам. Есть компании, работающие в сфере финансов/учета, в сфере торговли, общепита, транспорта и т.д.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис сказал Delfi, что в Литву, по сравнению с другими странами, приезжает немного украинцев. Он также считает, что приезжие не спешат с поиском работы, поскольку им надо сначала найти место жительства, потом устроить детей в детские сады и школы.

Собеседник заметил, что возникает также вопрос соответствия квалификации приезжих и ожиданий работодателя. "Квалификация разная. Одни говорят, что есть квалифицированные люди, другие – что нет. <...> Пока нет соответствия между ожиданиями работодателей и квалификацией потенциальных работников. Трудоустроено немного людей. Пока нет такого количества потенциальных работников, чтобы работодатели могли выбирать. Предложений больше, чем работников", – считает он и перечисляет вызовы.

"Есть языковой барьер, вопросы регулирования, к сожалению, компании пока не могут нанимать иностранцев временно. Еще один момент – украинцы не могут работать индивидуально. А в некоторых сферах, например, в сфере салонов красоты, распространены не трудовые отношения, а индивидуальная деятельность, а они не могут работать на себя. Кроме того, у нас высокие налоги, по сравнению с той же Польшей", – заметил Романовскис.

Он также сказал, что пока нельзя сказать также, сколько времени здесь проведут украинцы, надолго ли они останутся на рынке труда, поэтому сложно сказать, помогут ли они решать проблемы этого рынка.

Романовскис отмечает, что украинцем было бы лучше предлагать временные работы: "Все зависит от того, надолго ли они приехали: одни надолго, другие на пару месяцев, таким хватит и социальных выплат. Сложно прогнозировать их поведение".

Больше всего граждан Украины работает в строительном и транспортном секторах Литвы. В Литве работают около 33 000 украинских водителей, на стройках работают порядка 4000 украинцев.

Многие из них уехали на родину, чтобы защищать ее от захватчиков. Работодатели не смогут заполнить эти места за счет беженцев, поскольку у них нет соответствующей квалификации.

Генсек Международного альянса транспорта и логистики Повилас Дрижас заметил, что квалифицированные беженцы не захотят работать водителями. "По моим данным, приехали люди из других сфер - ИТ, предприниматели, которые, возможно, откроют здесь свой бизнес, они необязательно заинтересованы в работе водителей. Если будут менее квалифицированные люди, то у компаний не будет проблем с их обучением. Но что касается квалифицированной рабочей силы, то это вопрос, захотят ли они работать водителями", – сказал он.

Президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас сказал, что вред ли много беженцев придет в строительный сектор.

"Приезжают в основном женщины и дети. В секторе услуг есть для них вакансии, а в строительном – сомневаюсь. Тут нужна мужская сила, надо разбираться в технологиях. (...) Думаю, в строительном секторе беженцев будет минимум", – сказал он.

Сотни и даже тысячи беженцев готовы принять компании в сфере услуг. Lidl Lietuva планирует принять 150 беженцев из Украины, Maxima и Rimi больше 100, Iki также предлагает рабочие места украинцам. Беженцам работу предлагает и сектор общепита, например, Čili Holdings и Amber Food.

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