Жительница Вильнюса обратилась за компенсацией за отопление: полученный ответ меня удивил

В Литве быстро растут цены на отопление, поэтому жители все чаще обращаются в муниципалитеты за компенсациями. Жительница Вильнюса, подавшая такую заявку, столкнулась с трудностями. Вильнюсский муниципалитет объясняет, что действует по законам.

В редакцию Delfi обратилась читательница Лаура, которая рассказала свою историю.

"Я заполнила заявку на получение компенсации, поскольку счета сейчас большие, а работает только муж, моя новая компания прибыли не дает – еще идет ремонт, оформляют необходимые документы, чтобы начать работу. Вильнюсский муниципалитет попросил меня дополнить документы – зарплата мужа за три месяца и доходы моей компании. Я выслала данные о зарплате мужа, что касается своей компании, указала, что сейчас она "в минусе", не работает. Мы делаем ремонт за свой счет, налоги платим из своих денег.

Муниципалитет ответил: вы обязаны зарегистрироваться в Службе занятости, чтобы претендовать на компенсацию. Этот комментарий идет вразрез с логикой. Я звоню в Службу занятости. Они могут меня зарегистрировать не как безработную, а как занятого человека. Это позволит мне, например, сменить квалификацию. Я этого делать не планирую, поскольку мне будет чем заняться, я улаживаю все формальности, чтобы работать. Уму непостижимо, к чему эта бюрократия? Регистрироваться ради получения компенсации. Мало того, доходы самозанятого должны быть е меньше 480 евро в месяц, если они меньше, на компенсацию человек тоже не может рассчитывать. Извините, если доходы будут выше, я и сама смогу заплатить за отопление, компенсация не нужна. Я претендую потому, что сейчас доходов нет вообще. TВот так муниципалитет дает компенсации", – писала читатель.

Представитель отдела соцобеспечения Вильнюсского муниципалитета Ева Пабержене сказала, что соблюдает все установленные в законе требования.

"Одно из основных требований - выявление права на компенсацию – доходы каждого члена семьи старше 18 лет, или занятость живущего вместе члена семьи с 16 до 18 лет. По закону, самозанятые должны получать не меньше минимума в месяц или регистрироваться в Службе занятости. Закон один для всех, обращающихся за компенсацией, независимо от фактических обстоятельств, если они не отвечают требованиям закона. Вильнюсский муниципалитет руководствуется действующими требованиями", – указала Пабержене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!