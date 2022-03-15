Профсоюз "Солидарность" предлагает национализировать завод удобрений Lifosa

Литовский профсоюз "Солидарность" предлагает национализировать кедайняйское предприятие по производству фосфорных удобрений Lifosa, косвенный владелец которого находится под санкциями Европейского союза (ЕС), сообщила организация во вторник.

Председатель "Солидарности" Кристина Крупавичене обратилась к премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните с предложением национализировать Lifosa. Такой шаг, по ее словам, поможет сохранить рабочие места, доходы государственного и муниципального бюджетов, а часть прибыли можно будет направить на поддержку Украины.

"Национализация помогла бы этому предприятию, которое может работать без поставок из России и Белоруссии, продолжать производить важный сельскохозяйственный продукт — фосфорные удобрения, которых в этом году во всем мире будет не хватать, сохранить рабочие места, доходы государственного и муниципального бюджетов", — говорится в сообщении.

В обращении также содержится просьба разрешить использование замороженных в настоящее время счетов компании для расчетов с сотрудниками и поставщиками, чтобы Lifosa могла продолжать работать.

Счета компании были заморожены в минувший четверг после того, как ЕС ввел санкции против российского олигарха Андрея Мельниченко, косвенного владельца Lifosa.

Lifosa объявила в понедельник, что не может выполнить свои обязательства, обратившись к властям с просьбой помочь обеспечить непрерывность ее деятельности. Генеральный директор компании Римантас Прошкявичюс отметил, что государственная помощь в настоящее время жизненно необходима.

В понедельник два профсоюза работников компании обратились в министерства Экономики и инноваций и Социальной защиты и труда, а также в комитеты Сейма по Социальным вопросам и труда и Экономики с просьбой о помощи.

100% акций Lifosa принадлежит зарегистрированной в Швейцарии группе EuroChem Group, 90% акций этой группы принадлежит кипрской компании Мельниченко AIM Capital.

Группа ЕвроХим объявила 10 марта, что Мельниченко ушел из ее совета директоров 9 марта и больше не является основным бенефициаром группы. Однако как именно это было сделано, не сообщается.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!