Обсуждаем тему с соучредителем Форума Свободной России Иваном Тютриным.
Россия продолжала обстреливать украинские города ракетами это ночью. По данным Пентагона, по Украине выпущено уже больше 900 крылатых и баллистических ракет.
В ночь на 13 марта российские войска нанесли ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворовского района Львовской области. Он находится в 30 километрах от Львова.
Почему центр, который находиться недалеко от Польши, сталь целью российских военных? Какова ситуация во Львове сегодня?
На прямой связи с нами журналист международник из Львова Егор Брайлян.
Начало программы в 13.00
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