Коронавирус в Литве: 5317 новых случаев и 9 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 5 317 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки 4 508 случаев были первичным заражениями, 805 – вторичным и четыре пациента заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1378 человек, что почти на 70 меньше, чем сутками ранее, из них 63 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 968,7 тыс. человек, от этой болезни умерло более 8,6 тыс. человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2197,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 48,8%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.

Все скончавшиеся за минувшие сутки были старше 60 лет, полностью привитыми из них были двое.

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