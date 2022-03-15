Новые рейтинги: в следующем месяце может появиться информация и о возможных победителях выборов

17–25 февраля по заказу Delfi компания Spinter tyrimai провела опрос общественного мнения. Его результаты показали затишье перед бурей. Эксперты считают, что следующий опрос отразит ситуацию на фоне войны в Украине. Это может повысить поддержку правящих. Если такая позиция удержится надолго, то, по мнению политологов, можно делать и долгосрочные прогнозы.

На первой строке рейтинга сейчас находятся оппозиционные социал-демократы - 12,2% (в январе 10,2%).

На втором - правящая партия Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ) - в январе 11,6%, в феврале – 12%.

На третьей позиции – демократический союз "Во имя Литвы" - в январе 7,7%, в феврале – 8,7%.

Далее идет Литовский союз крестьян и зеленых – в январе 7,7%, а в феврале – 6,7%.

На пятом месте – оппозиционная Партия труда - соответственно 6% и 6,5%.

Далее - Движение либералов - 6,6 и 6%. За ним - Партия свободы с 5,3% в январе и 4,5% в феврале.

На последнем месте рейтинга - "Свобода и справедливость" - соответственно 4 и 4,1%.

Еще 8,8% респондентов сказали, что будут голосовать за другую партию, 12,9% не намеревались голосовать вообще, 17,6% не знали, за кого голосовать.

По традиции респондентов спрашивали, кто лучший кандидат на пост премьер-министра. Тут позиции выглядят так: первое место - действующий премьер Ингрида Шимоните (в январе 18,7%, в феврале – 19,2%), второе - экс-премьер Саулюс Сквернялис (соответственно 11,2% и 8,5%), третье место - глава соцдемов Вилия Блинкявичюте (6,2% и 6,9%).

На четвертом месте - еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс (3,9% и 3,4%), далее - экс-глава Минздрава Аурелиюс Верига (2,3% и 3,2%). Шестое место - спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (3,5% и 3%), за ней следует лидер Партии труда Виктор Успасских (2,7% и 2,8%). Восьмое место – лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис (3,3% и 2,7%), за ним идет мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (2,8% и 2,5%), последняя позиция - соцдем Витянис-Повилас Андрюкайтис (1,9% и 1,7%).

Оценка деятельности правительства Литвы в феврале практически не изменилась. Положительно или скорее положительно деятельность правительства оценили 26,9% в январе и 25,6% в феврале.

Скорее отрицательно или отрицательно деятельность правительства оценили - в январе 64,1%, а в феврале – 66,2% респондентов. В январе 9% не знали, как оценить деятельность правительства, в феврале таких было 8,2%.

Доцент Института международных отношений и политических наук ВУ Кястутис Гирнюс сказал Delfi, что опрос в марте покажет более ясную картину.

"Думаю, до сих пор большая часть жителей считает, что правительство работает плохо. Вспомните другие опросы, в них положительно не оценили ни одного министра. Надо сказать, в февральском опросе никаких перемен нет. Но все это было до войны. С началом войны правительство стало очень активным, премьер Шимоните явно себя рекламирует – публично дает присягу стрелка и т.д. Думаю, результаты других рейтингов будут интересными – если рейтинги консерваторов не улучшатся, то на следующих выборах у них будут проблемы", – сказал Гирнюс.

Он считает, что в следующем опросе рейтинг Шимоните вырастет.

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