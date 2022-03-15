Открывшая в Литве ресторан украинка: мы верим в победу Украины

После того как Россия напала на Украину, без сна живут не только жители этой страны, но и их родственники, находящиеся в других странах. Светлана Якубяк, которая приехала в Вильнюс с мужем из Киева 4 года назад, сегодня со своими близкими может только переписываться, поскольку все они остались в столице Украины. Светлана рассказала, что война перевернула всю ее жизнь, сейчас сил ей придает только вера в победу Украины.

4 года назад инвесторы из Украины предложили ее мужу открыть грузинский ресторан в Вильнюсе.

Через полгода к бизнесу подключилась и сама Светлана – она с детьми переехала в Вильнюс. Первый семейный ресторан Georgian Restaurant Chinkalnia открылся в Вильнюсе, в городке Ogmios он работает уже 4 года, полгода назад открылся второй ресторан в ТЦ Vilnius Outlet.

"Многие города Украины сровняли с землей, есть погибшие знакомые – это очень страшная ситуация. Война перевернула нашу жизнь. Я не знаю, как это объяснить. Мы не можем сдерживать слезы. Об этом тяжело говорить, мы каждый день молимся", – рассказала она о войне на родине.

Сейчас живущим в Литве украинцам важнее всего знать, что с их близкими на родине все в порядке.

Светлана рассказала, что к одному из поваров уже приехала жена с 9-летней сестрой, приехали матери работников. Но некоторые из работников еще не получили никаких вестей от близких.

"Одна наша повар уже больше недели не может связаться ни с матерью, ни со старшим сыном, которые остались в Мариуполе", – рассказала Светлана.

Двое поваров уехали в Украину - один за семьей, а другой - воевать за свою родину.

"У нас сейчас работают больше 20 человек. Приезжают их семьи, мы помогаем, чем можем, пытаемся найти им работу. Переживаем вместе. Мы бы с удовольствием открыли еще один ресторан, чтобы создать больше рабочих мест, но пока много работаем, чтобы помочь всем семьям наших работников", – рассказала Светлана.

Близкие самой Светланы – тети, семья сестры и другие родственники находятся в Киеве. Она пишет им каждый день и ждет ответов. Пока в Киеве есть электричество и интернет.

"Никто никуда не хочет ехать. Мы каждый день переживаем за них, мало спим, стараемся общаться. Они решили остаться и бороться за родной край", – сказала Светлана.

"Мы верим в победу Украины", – подчеркнула она.

Светлана в Вильнюсе живет с мужем и дочерью, ее сын 4 года назад уехал учиться в Польшу и остался там. Сейчас он работает там волонтером, помогает соотечественникам.

"Все, кто к нам здесь обращается, получает помощь. Конечно, чтобы помогать другим, мы должны работать прибыльно. Клиенты поддерживают нас, спрашивают, чем могут помочь. Я отвечаю – просто приходите в наши рестораны", – сказала она.

По ее слова, главное, чтобы люди сейчас приходили и был заработок. Поддержку украинцам выразили и местные инфлюенсеры, которые рассказывают о ресторане в социальных сетях.

"Мы благодарны за моральную поддержку. Мы благодарны президенту Литвы и Дале Грибаускайте, от которых получаем безумно много моральной поддержки. Мы благодарны блогеру, который так красиво о нас написал, благодаря ему приходят новые люди, хвалят еду", – сказала Светлана, имея в виду сообщение Саугирдаса Вайтулёниса в социальных сетях.

Сегодня Светлану обнадеживает большая поддержка и уверенность в победе Украины.

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