Санкции ударили по литовским перевозчикам: найти новые рынки мешают действующие ограничения

После того как начали действовать санкции в отношении России, литовские перевозчики ушли с российского рынка. Однако они не исключают, что после отмены санкций, компании вернутся туда. Санкции больно ударят по литовским транспортным компаниям, которые сейчас ищут новые рынки, но этому мешает Пакет мобильности.

Генсек Международного альянса транспорта и логистики Повилас Дрижас сказал Delfi, что работа с Украиной остановилась, а торговые связи с Россией значительно уменьшаются. С начала войны количество перевозок в России упало наполовину.

"Я наблюдаю тенденцию снижения – не то чтобы прекращение, просто не появляются новые обязательства, связанные с торговлей с Россией. Количество операций в этой стране сократилось на 50%, по сравнению с тем, что было две недели назад. По моим данным, компании завершают ранее заключенные контракты", – сказал он.

Президент Литовской конфедерации малых и средних перевозчиков Эрландас Микенас сказал, что торговля с Россией еще идет но с каждым днем ее остается все меньше. По его словам, когда ситуация в регионе стабилизируется, торговля с Россией и Беларусью возобновится, тогда туда вернутся и перевозчики.

"Перевозчики, может, и не ушли бы (...), но уходят наши клиенты", – заметил он.

По словам собеседника, западные санкции больше всего коснулись малых и средних перевозчиков, работавших со странами СНГ. Их потери будут большими, а переориентироваться быстро не получится.

Дрижас сказал, что в общем портфеле литовских перевозчиков торговля с Россией составляла до 20% оборота, поэтому потери будут значительными.

"МЫ продаем наши услуги европейским клиентам, у которых были отношения с Россией. Около 800 млн. евро литовские компании генерируют за счет торговли между ЕС и Востоком. (...) Но сейчас важны не деньги, а ценности", – заметил он.

Президент Linavа Ромас Аустинскас считает, что больших потерь не будет, удастся найти новые рынки.

"В транспортном секторе всегда есть риски: не было бы войны в Украине, была бы нехватка водителей, Пакет мобильности, Brexit, 95 код, зеленый курс, цифровые вопросы, рост цен на горючее. Всегда бывают те или иные проблемы и вызовы, легко не бывает", – сказал он.

По словам собеседника, литовские перевозчики давно переориентировались на западный рынок, а в работе со странами Азии может быть много вызовов и препятствий.

"Европа - давно наш рынок, но интересной была Россия, Азия. Азия остается, но для этого надо ехать через Россию, а она немаленькая. Это вопрос безопасности, тут будут проблемы. Перевозчики оценивают этот риск. <...> Сейчас наши тягачи ездят в Великобританию, мы хотели бы, чтобы их там было больше. Наверное, так и будет. Количество грузов большое, а водителей в Великобритании не хватает", – сказал Аустинскас.

Но не все перевозчики относятся к ситуации с оптимизмом. Основная проблема - куда переориентироваться и как это сделать.

Дрижас считает, что большого выбора новых путей сейчас нет - это Азия, Турция, Великобритания.

Микенас считает, что литовские перевозчики сейчас находятся в сложной ситуации. Особенно нелегко малым и средним компаниям, поскольку они работали со странами СНГ.

"Быстро переориентироваться на Западную Европу нелегко, поскольку там работают крупные компании, у них другие финансовые мощности", – заметил он.

Перевозчики согласны в одном - перестраиваться мешает Пакет мобильности (действует правило, что фуры каждые 8 недель должны возвращаться в страну, где они зарегистрированы).

"Когда такой хаос, отказываются от Восточного рынка, больно не только Литве как транзитной стране, но и странам ЕС. Партнерами России были Франция и Германия, мы их обслуживали, возили их товары. На этих странах санкции тоже скажутся. В ближайшее время мы предложим пересмотреть Пакет мобильности", – сказал Дрижас.

Микенас также считает, что Пакет мобильности должны отозвать.

В сообщении ассоциации Linava сказано, что сейчас сложно найти водителей тягачей, а литовскому транспортному сектору в середине года будет не хватать 15 000 водителей. Граждане Украины массово уходят с работы и едут на родину, защищать ее от врага. Гражданам России не выдают визы, ни также не могут открывать счета в местных банках. Сейчас компании ищут водителей в странах Азии и даже на Филиппинах.

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