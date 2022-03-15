СМИ: в Украине после обстрела уничтожен склад компании Vičiūnų grupė

В субботу ночью после артиллерийского обстрела загорелся и полностью сгорел логистический склад компании Vičiūnų grupė, находившийся в Броварах (около 15 км от Киева), сообщает портал lrytas.lt, ссылаясь на украинские СМИ. Люди во время происшествия не пострадали.

Глава Vičiūnų grupė Шарунас Матийошайтис подтвердил lrytas.lt, что центр логистики сгорел во время серьезного пожара. На складе были продукты для армии и жителей Украины.

"Никаких подробностей о пожаре у нас нет", – сказал Матийошайтис.

Vičiūnų grupė в последнее время критикуют за то, что компания медлила с закрытием предприятия в России, однако неделю назад компания сообщила о планах в связи с закрытием российского филиала.

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