Обновлены рецепты на йодид калия для вильнюсцев: список аптек, где их можно получить

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что уже обновлены электронные рецепты на йодид калия для тех горожан, которые не забрали препарат, когда его раздавали.

Список аптек можно найти на сайте jodas.vilnius.lt.

Электронные рецепты при сотрудничестве с Центром реестра обновила Центральная поликлиника. receptus.

Йодид калия могут получить те вильнюсцы, которые декларировали место жительства в столице до 2021 года, но в прошлом году не забрали препарат, когда его выдавали.

Новые жители Вильнюса, которые прописались здесь после 2021 года и младенцы/дети, родившиеся после 2021 года, получат их после того, как Минздрав закажет новую партию препарата. Об этом муниципалитет сообщит жителям отдельно.

Напомним, что препарат выдали жителям перед запуском БелАЭС. Таблетки нельзя пить самостоятельно - только после соответствующего распоряжения Минздрава.

Список аптек:

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