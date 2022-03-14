Члены русской общины Литвы - нужно предложить альтернативу, уделять больше внимания патриотическому воспитанию

В школах Литвы с преподаванием на русском языке следует улучшать патриотическое воспитание, а известные в Литве лица русской национальности, которые многого добились в жизни, могли бы уделять время встречам в учебных заведениях, говорит представитель русской диаспоры.

"Мое предложение - что армия Литвы и Союз стрелков должны уделять хотя бы два дня в год каждой школе, классу для уроков патриотизма", - сказал в понедельник после встречи с председателем Сейма проживающий в Литве с 2004 года предприниматель Виктор Воронцов.

"На молодежь очень действует, когда к тебе приходит офицер, русский, служащий в литовской армии. Он может уничтожить весь этот негатив о НАТО, который молодой человек получает в семье", - сказал он.

Viktoras Voroncovas Foto: Layher Baltic nuotr.

По словам Воронцова, также можно было бы проводить встречи школьников с людьми русской национальности, которым удалось многого добиться в Литве.

Заведующий Кафедрой русской филологии Вильнюсского университета Павел Лавринец сказал, что издевательства в школах в нынешних условиях могут получить оттенок этнических конфликтов, так что этому следует уделять много внимания.

Он также призвал создать альтернативу отключенным в Литве основным российским телевизионным каналам.

"На мой взгляд, то, что отключено, это хорошо, но нужно предложить альтернативу. Это зависит от владельцев кабельного телевидения. Кто-то начал транслировать "Настоящее время", однако трудно поверить, что человек, который смотрел российский Первый канал, внезапно начнет смотреть "Настоящее время", но можно показывать National Geographic или что-то подобное, транслировать непропагандистские программы на русском языке", - сказал Лавринец.

Ученый также обратил внимание на то, что после применения Западом санкций из-за вторжения в Украину к российским, белорусским банкам финансовая ситуация обучающихся в Литве российских, белорусских студентов сильно ухудшилось - они не могут получать помощь от родителей.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что в ближайшее время намерена встретиться с министром образования, науки и спорта Юргитой Шюгждинене, чтобы обсудить ситуацию таких студентов.

Она также подчеркнула, что в этот период "очень важно, чтобы мы оставались едиными, чтобы наши сограждане, неважно, какого они происхождения, с каким родным языком, чувствовали себя комфортно в Литве".

После начатой президентом России Владимиром Путиным войны в Украине некоторые православные, русские сообщества Литвы говорят, что не чувствуют себя в безопасности из-за отношения к местным русским.

Руководство страны заявляло, что не станет мириться с разжиганием ненависти в стране.

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