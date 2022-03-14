Главком ВС Литвы: изначальный план России в Украине провалился

Изначальный план России в Украине провалился, и украинские вооруженные силы (ВС) очень хорошо сконцентрированы, заявил командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.

"Безусловно, Россия не добилась своих первоначальных целей, то есть не было стремительного наступления, направленного на захват ключевых территорий", — заявил в понедельник журналистам генерал-лейтенант.

"На сегодняшний день, по их планам, они должны были быть на Днепре и закрепиться, а они до сих пор не вышли из того первого этапа по изоляции главных городов — Харькова, Киева, Мариуполя, не закрепляются они и под Одессой", - сказал он.

По словам командующего армией, первоначальный план России практически "провалился", идет перегруппировка, и вероятно, пересмотр планов.

"А каким будет их следующий шаг, мы можем только догадываться и гадать, но я думаю, что украинские силы уже очень хорошо сконцентрированы, укомплектованы личным составом, получили в качестве поддержки очень полезную, ценную и хорошую военную технику и вооружение", - сказал Рупшис.

Россия начала вторжение в Украину 24 февраля.

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