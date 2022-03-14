Премьер-министр: Литва с украинцами будет до конца

В понедельник после встречи в формате Люблинского треугольника с членами правительства Польши премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что все демократические страны обязаны сохранять единство,, чтобы оказать сопротивление режиму президента РФ Владимира Путина. По словам премьер-министра Литвы, наша страна будет помогать жителям Украины до победы.

"Сердца неравнодушных людей разрываются при виде разбомбленных школ и больниц, гибели украинцев, которые защищают свою родину. Преступления России и распространяемую ею бесстыжую и безграничную ложь трудно понять цивилизованному миру. Перед лицом начатой Путиным войны как никогда прежде важно, чтобы демократические страны оставались едиными и сплоченными. И так во всех форматах – в НАТО, ЕС, Люблинском треугольнике", – сказала Шимоните.

Премьер заверила, что Литва будет помогать жителям Украины до конца войны.

"Хочу выразить безграничную солидарность с жителями Украины. Их безмерная смелость и решительность сегодня защищает свободу всей Европы. (...) Мы делаем все, чтобы помочь Украине защититься и слаженно функционировать во время войны. Очень много помощи оказывают не только госучреждения, но и люди, бизнес, неправительственные организации. Могу заверить, что вся Литва будет с Украиной до самой победы", – сказала Шимоните.

Напомним, что 24 февраля рано утром Россия напала на Украину, с тех пор идет война. США, Европейские страны и другие страны ввели в отношении России санкции. Из Украины бегут мирные жители, чтобы спастись от войны.

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