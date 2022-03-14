Глава МО Литвы об атаке рядом с Польшей: Россия испытывает красные линии

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что во время войны в Украине Россия испытывает красные линии НАТО.

Так он сказал об обстреле военной базы, находящейся в 20 км от границы с Польшей.

"Это показывает готовность России испытать и наши красные линии, докуда они доходят, до польско-украинской границы или дальше", – сказал он.

Россия в воскресенье ночью обстреляла военную базу, которая находится недалеко от Львова и в 20 км от границы с Польшей. Там находился учебный центр ВС, в котором ранее работали и инструкторы из США и Канады.

Командарм Литовской армии Вальдемарас Рупшис сказал, что "для стран НАО - это сигнал серьезнее отнестись к этому", хотя сама атака ничем не отличается от других и вся война - "это большая провокация".

"Обстреляли военный объект – это учебный центр украинской армии. Провокация это или нет, вся война - большая провокация, я думаю. Политическая, военная авантюра. Но это была атака против военного объекта", – сказал он.

Анушаускас напомнил, что Литва отозвала своих военных инструкторов из Украины.

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