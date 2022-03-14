Компания предлагает работу 30 украинцам, компенсирует расходы на проживание

Компания Baltic Virtual Assistants, предоставляющая услуги бизнесу, предлагает работу беженцам из Украины. Сейчас компания готова принять 30 человек.

Глава Baltic Virtual Assistants Анжей Рынкевич сказал, что предлагают следующие позиции: финансовый учет, работа в сфере ИТ, места для инженеров, аналитиков данных, работа в сфере цифрового маркетинга, продаж.

По словам Рынкевича, в будущем количество позиций должно расшириться – компания ранее сообщала, что планирует в ближайшие три года привлечь больше 150 работников.

"Наша компания предлагает широкий спектр услуг, поэтому мы можем предложить работу специалистам в разных сферах. Кроме того, мы будем говорить с нашими зарубежными партнерами и предложим им варианты более быстрого расширения числа рабочих мест в Литве. Надеемся, что благодаря предоставлению рабочих мест беженцам, мы не только дадим им финансовую основу, но и вернем чувство безопасности", – сказал он.

Рынкевич заметил, что беженцам также предоставят компенсации за жилье и другую необходимую помощь. Он прибавил, что новые работники получат возможность посещать необходимые курсы, им предоставят все необходимые для работы средства, предоставят все социальные гарантии.

Он рассказал, что общение в их компании идет на английском языке, поэтому проблем с коммуникацией возникнуть не должно.

Рынкевич акцентировал, что работники необязательно должны жить в Литве: "Часть наших работников работает удаленно, находясь в других странах. Поэтому, если люди решат вернутся в Украину или уедут в другую страну, они смогут продолжить работать у нас".

В компании Baltic Virtual Assistants сейчас работает около 150 человек.

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