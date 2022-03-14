История любовницы Путина: у российских олигархов могут быть самые невероятные рычаги давления

В жизни российских олигархов наступили невеселые дни - они потакали президенту Владимиру Путину, а сейчас лишаются возможностей, которые у них были. Однако до сих пор неясно, осмелятся ли они что-то делать, чтобы в корне изменить ситуацию в стране.

Писатель, обозреватель Рамунас Богданас в передаче на Info TV сказал, что все это будет зависеть от личных качеств олигархов и от того, хватит ли у них смелости.

"Я в этом не уверен. Но, что интерес у них есть - это так. Эта система была создана практически так, чтобы они разбогатели в России, а пользовались удовольствиями, созданными на Западе. Это те же яхты, виллы, хорошие вина, вкусная еда, обучение детей за границей. Была создана система, которую как стабилизатор гарантировал Путин. А сейчас Путин взял и разрушил эту систему. Я не думаю, что они этому очень рады. Но хватит ли у них смелости остановить, есть ли у них такой рычаг давления - это иной вопрос. Я там не был, не знаю", – сказал Богданас.

По его словам, ценности этих людей очевидны.

"Это мешок денег. Чем он больше, тем жизнь лучше, и все они богатели до сумасшествия. А сейчас ситуация перевернулась с ног на голову. Они этого лишаются. Возникает вопрос, "так зачем я 20 лет поддерживал Путина? Вместе с ним мы проворачивали разные дела, а сейчас все закрывается. Хочу ли я этого", – сказал Богданас.

По его словам, у российских олигархов есть самые разные рычаги давления.

"Например, вы показывали Алишера Усманова, одного из самых богатых людей в России, есть такая пикантная деталь – его жена тренер по гимнастике. Она воспитала гимнастку по фамилии Кабаева. Это одна из самых известных гимнасток, которая, как предполагают, является матерью, кажется, четверых детей Путина и сейчас, кажется, "схоронилась" в Швейцарии. Есть некоторые очень личные пути в сторону Путина, но я сомневаюсь, что на этого человека можно просто оказать давление. Разве что убрать силой", – предполагает Богданас.

Нынешняя ситуация развенчивает миф о рациональности Путина.

"Мне кажется, начало этой войны было полностью иррациональным, и ее продолжение становится все более иррациональным. н разваливает саму Россию и экономически, и морально. Он делает людей, которыми управляет, изгоями во всем мире", – заметил Богданас.

Он назвал массу сфер, в которых россияне уже сталкиваются с неудобствами.

"Они не могут летать в отпуск, поскольку самолеты больше не летают. Очень скоро в повседневной жизни они почувствуют, что значит купить лекарства, аналогов которым в России нет, а из-за ослабления рубля, лекарства подорожают. Все подорожает. Телефоны постареют, а новые они купить не смогут. То же самое и с компьютерами. Суда не могут заходить во многие порты мира. Я тут не бижу ничего рационального", – заметил Богданас.

Но он не настроен оптимистично, считает, что у олигархов может не хватить смелости.

"Был такой нацист номер 2 Герман Геринг. Он очень любил богатство, купался в роскоши, он признался президенту тогдашнего банка Германии, что "я себе как военный пообещал, что буду говорить фюреру только правду, но как только я вхожу в его кабинет и вижу его, мое сердце проваливается в ботинки". Этот страх сильнее рационального желания выжить", – провел историческую параллель Богданас.

Самое страшное для него то, что, как он считает, Путину также предоставляют неверную информацию, говорят то, что он хочет слышать.

"И он делает выводы, принимает решения на основе искаженной информации, и эти решения действуют в реальном мире", – сказал Богданас.

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