Война в Украине. Где российская элита: сейчас оправдание боязнью - не аргумент

В том, что происходит в Украине нельзя обвинять всех россиян, однако российское общество, а особенно его элита, должно признать и свою ответственность. Это констатировали собеседники передачи "Люди как люди" на Delfi TV б числе которых была их экс-спикер парламента Литвы Лорета Граужинене.

В Литве, Латвии, Эстонии и Польше проживает немало русскоязычного населения, в последнее время сообщают об обострении их положения. Они жалуются на агрессию, оскорбления и обвинения будто они виноваты в войне в Украине.

Главы Литвы неоднократно обращались к жителям, объясняя, что русскоязычные граждане нашей страны тут ни при чем, поэтому общество должно сплотиться, а не разъединяться. На самом ли деле каждый россиянин в ответе за войну в Украине?

"У меня никогда не было никаких проблем ни с русскими, ни с людьми других национальностей. Но мне не хватает позиции известных людей российского общества в отношении войны. Тех, над чьими головами развевался российский флаг – спортсменов, деятелей искусства. В России живет и лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев, с ним не было ни одного интервью. Может смелость простого человека не может быть огромной, но известные люди должны иметь смелость говорить. И я думаю, что люди не только боятся, это определенная идеология, это идентичность великороссов. Но как мы, так и российское общество должны понимать, что в этом спектакле второго дубля не будет ни у кого. Ничего подобного, у всех есть своя роль, которую мы должны сыграть", – сказала общественный деятель Укмерге Рута Лукянскене.

С ней согласился историк ВУ Норбертас Черняускас. Он заметил, что российская элита точно не живет в информационном пузыре, знает, что в Украине идет настоящая война, убивают мирных жителей, это не специальная военная операция, поэтому она должна признать свою ответственность за происходящее, поскольку она бездействует.

"Россия - не наглухо закрытая Северная Корея. Россияне каждое лето путешествуют по Европе, это не захваченное пропагандой общество. Есть крупные города России, которые должны казать свое слово. Поэтому ответственность за войну ложится на все российское общество, можно так сказать. Пока все происходит внутри, пусть делают, что хотят. Но перед лицом такой агрессии, которая становится самой большой войной 21 века, мне кажется, общество должно сказать свое слово. Молчание – не аргумент. Оправдание боязнью тоже уже не аргумент", – сказал Чарняускас.

Экс-спикер парламента Литвы Лорета Граужинене не склонна осуждать все российское общество.

"Я не скажу, что однозначно в ответе ведь народ. В каждом народе есть исключения, мы еще не знаем, что происходит во взаимоотношениях россиян, в беседах. К массовому выходу на улицы надо подготовиться, вложить немало труда. Поэтому я бы не сказала, что они уже в ответе. Да, возможно, часть равнодушна, часть радуется, поддерживает, но часть переживает и готовится к борьбе. Только практически все организации, которые могли поднять людей, закрыты", – сказала она.

Однако Граужинене признала, что российское общество в ответе за ту власть, которую оно выбрало.

"Ответственность в первую очередь за тех, кого они выбрали. Каждый народ в ответе за тех, кого он выбирает, в этом их основная ответственность. Они не могут иначе, видят фальсификацию выборов, но ведь могут не идти на такие выборы", – подчеркнула она.

Предполагают, что протесты в России могут начаться не из-за войны, а из-за последствий введенных экономических санкций, которые вне всякого сомнения приведут к ухудшению благосостояния россиян. Должно ли общество страдать из-за военных преступлений своего руководства?

"Если международное право позволяет санкции, ничего не поделаешь. Но я не хочу, чтобы в России голодали дети и страдали люди. Они ничем не хуже меня. Но ответственность сейчас падает на их головы. Так может это сейчас и надо обществу объяснить, что Германия после войны должна была платить миру большие деньги, поэтому налоги были высокими", – напомнила Лукянскене.

Как она, так и Черняускас сказали, что несолидно обращать свою злобу в связи с войной, развязанной Россией, на местных русскоязычных в Литве. Черняускас подчеркнул, что большинство русскоязычных и россиян в Литве, скорее всего даже не поддерживает действия Кремля.

"Мне кажется, что среди говорящих по-литовски можно найти даже больше людей с промытыми мозгами. В последние дни я ездил по окрестностям Укмергского района и слышал, как люди жалуются на отключение российских каналов. Плохо, нечего смотреть, негде новости слушать. Мне кажется, все мы должны сохранять достоинство, спокойствие и не поддаваться риторике националистов или прокремлевских людей, вызывающей вражду", – сказал он.

Он акцентировал, что эта война не станет поводом для более яркого выражения в Литве прокремлевских сил.

"В какой-то момент казалось, что в Литве наблюдается огромное расслоение. Но военная ситуация ясно показала, что большая часть жителей сплочена. Сейчас важно сохранить это сплочение, поскольку по-человечески нормально через несколько недель вернуться к обычному ритму жизни, а помощь Украине еще долго будет требоваться", – сказал Черняускас.

"Я горжусь нашим народом, его сплоченностью, помощью Украине. А та часть, которую я называю ватниками, думаю, что они замолчат, когда перестанут поступать гонорары из России. Не надо питать иллюзии, будто они становятся ватниками из внутренних побуждений", – считает Лукянскене.

Граужинене заметила, что руководство Литвы должно успокоить людей, поскольку беспокойство в обществе есть.

"Мы все понимаем, что каждое отклонение не в ту сторону, может иметь серьезные последствия, поэтому наши руководители, помогая Украине, не должны забывать и наших людей, говоря, что в первую очередь важно сохранять спокойствие, не надо метаться. Нужна взаимная договоренность между всеми людьми, вопрос ответственности сейчас важен, но сейчас не он самое главное. В первую очередь Украина должна победить, чтобы не потерпели поражения мы", – подытожила Граужинене.

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