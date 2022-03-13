Реальность прибывающих в Литву военных беженцев из Украины: картина шокирующая

Количество военных беженцев из Украины в Литве стремительно растет. Для них не хватает жилья, особенно особенно остро проблема стоит в Вильнюсе и Клайпеде.

"За последнюю неделю цифры росли довольно быстро, работа есть", — заявила премьер-министр Ингрида Шимоните на пресс-конференции в воскресенье.

По словам главы правительства, в этой ситуации необходимо решать как различные миграционные, так и бытовые процессы.

Сама премьер-министр в понедельник отправится в Варшаву на трехстороннюю встречу премьер-министров Люблинского треугольника. Непосредственное участие в нем примут И. Шимоните и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а дистанционно присоединится премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, в ходе встречи будут обсуждаться актуальные вопросы поддержки и помощи Украине.

Ежедневно прибывает 150-200 военных беженцев

Эдмундас Якилайтис, один из инициаторов координационного центра волонтеров "Сильны вместе", сообщил, что ежедневно в Литву прибывают 150-200 военных беженцев.

По его словам, сейчас самой большой проблемой является жилье, особенно в Вильнюсе и Клайпеде.

"Вблизи украинской границы в Польше создан центр для беженцев (…). Каждый день отправляем три-четыре автобуса, то есть по 150-200 человек в Литву. (…) Автобус из Люблина ходит в центр каждый день, потом люди пересаживаются на другой автобус, перед этим едят горячую пищу в центре и едут в Литву", — сказал Э. Якилайтис.

По его словам, в Польше до сих пор есть шесть или семь маршруток, которые привозят людей в центр с разных пограничных постов. Когда автобус заполняется, он отправляется в Литву.

"Мы вытаскиваем очень много людей, которые ходят идут через границу пешком, у них маленькие дети, они замерзли, дети болеют и т.д.", — сказал Э. Якилайтис.

По словам представителя "Сильны вместе", при расселении людей в Литве уже решены некоторые из наиболее распространенных юридических вопросов.

"Мы подготовили типовой договор использования жилища, который предлагаем подписать лицу, предоставляющему жилье, вместе с военным беженцем. Все квартиры, в которых будут проживать беженцы, застрахованы BTA. (…) Минимальный срок, на который мы просим зарегистрировать жилье, — один месяц, можно два, три и более", — пояснил Э. Якилайтис.

По его словам, сейчас сложнее всего найти жилье в Вильнюсе и Клайпеде, а также во всей Литве.

Есть несколько приоритетов для их поиска. В первую очередь приоритет отдается жилью, в котором не проживают хозяева, и в идеале, если оно находится в городе или поселке, потому что беженцам с детьми нужна инфраструктура – ​​школы, детские сады и тд.

По словам Э. Якилайтиса, вторым приоритетом будет просторная квартира или дом, в котором живут хозяева, но есть хотя бы одна свободная комната, в идеале две.

И только потом смотрят на тесные квартиры, где хозяева спят в спальне, а беженцы - на полу в гостиной.

"Сильны вместе" уже расселили в Литве 4700 военных беженцев, 1700 из которых - дети.

"Каждый день мы отвечаем примерно на 600 звонков. Всего мы ответили на около 6000 звонков, в том числе более 2000 на русском языке. На телефонах работают 27 человек из колл-центра Tele2.

Мы обучили более 300 волонтеров работе с данными, и мы очень благодарны организациям, которые делегируют персонал в наш центр", — сказал Э. Якилайтис.

Глава Красного Креста: шокирующая картина

Кристина Мейде, глава Литовского Красного Креста, рассказала, что их организация объединила крупнейшие неправительственные организации. Между собой они разделили сферы ответственности.

Maisto Bankas отвечает за продуктовые наборы и питание в регистрационных центрах. (…) Gelbėkit vaikus вместе с другими организациями, которые работают с детьми, заботятся о детских комнатах в регистрационных центрах, социальных работниках, которые работают с детьми. А остальные три организации вносят свой вклад в основном физически и помогают с гуманитарными вопросами", — сказала К. Мейде.

По словам главы Красного Креста, картина для волонтеров шокирующая и непростая. Всего зарегистрировалось 12 000 волонтеров.

"Сегодня более 3000 волонтеров работают в самых разных сферах. Наша цель — помогать людям, которые уже прибыли в Литву", — сказала К. Мейде.

По последним данным Красного Креста, таких уже 11 300 человек.

"Беспокоит то, что у нас уже идет прирост в 1000 человек в день, и мы уже видим, что нам действительно понадобится больше рабочих рук и гуманитарной помощи", — сказала К. Мейде.

В настоящее время крупнейший центр военных беженцев находится в Вильнюсе. Второй - в Алитусе, третий - в Мариямполе. Там волонтеры помогают регистрировать людей, управлять потоками, организовывать питание, раздавать гуманитарные пакеты, помогают Департаменту миграции.

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